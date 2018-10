Sport

Football-Kultmoderator Hanson: "Ich gucke auf neun Monitore gleichzeitig"

Die Bundesliga-Konferenz kennt in Deutschland jeder. Seit 1963 im Radio, seit 2000 auch im Fernsehen. Aber auch in der nordamerikanischen Football-Liga NFL gibt es eine Konferenz. Die nennt sich "NFL RedZone", läuft seit 2009 immer sonntags, mittlerweile auch in Deutschland bei DAZN. Die Übertragung dauert mindestens sieben Stunden - ohne Pause. Moderiert wird die Konferenz von Scott Hanson. Der Kultmoderator spricht mit n-tv.de über seine knallharte Vorbereitung, sein ungewöhnliches Frühstück und wie er es sieben Stunden ohne Pinkelpause aushält.

n-tv.de: Sie sind als junger Kerl aus Michigan in die Welt gezogen, um fürs Fernsehen zu arbeiten. Haben Sie mittlerweile den besten Sportreporter-Job überhaupt?

Scott Hanson: Ich glaube, ich habe sogar den besten Job der gesamten Entertainment-Geschichte. Wenn ich nicht die "NFL RedZone" moderieren würde, ich würde sie gucken. Auf diesem Stuhl zu sitzen und Geld dafür zu bekommen, der ganzen Welt jeden Touchdown zu zeigen - das ist das Beste überhaupt.

Wie sieht der typische Spieltag aus? In Deutschland startet die "NFL RedZone" am Sonntagabend um 19 Uhr. Sie sind in Los Angeles, da ist es dann erst 10 Uhr.

Ich stehe normalerweise um fünf Uhr auf und bin dann um kurz nach sechs im Studio. Ich bin gerne der Erste und genieße noch einmal die Stille, während ich meine Notizen zurechtlege. Dann gibt es ein sehr salziges Spezial-Frühstück, die ersten Besprechungen, kurz in die Maske und dann geht es auch schon los. Wenn ich erst mal im Studio bin, dann gibt es kein Zurück mehr für sieben Stunden.

Das bringt uns zur berühmten "Toiletten-Frage". Sieben Stunden Live-Fernsehen ohne Pinkelpause, wie geht sowas?

Sie sind der 4.527.172ste, der mich das fragt. Jeder ist fasziniert davon, weil sich wohl auch jeder in diese Situation hineinversetzen kann. Wenn man etwas sieben Stunden am Stück machen möchte, dann wird in der Regel immer mal unterbrochen. Aber ich habe so einen tollen Job, den ich nicht verlieren möchte. Deshalb diese knallharte Vorbereitung. Ich dehydriere mich so gut es geht, esse dieses salzige Frühstück und der Rest ist dann die Willenskraft eines Ninja, um die Sendung zu überstehen.

Gibt es einen "Plan B" oder einen Ersatzmoderator, der einspringen kann, wenn doch mal ein Notfall dieser Art eintritt?

Nein, es gibt keinen Ersatz. Ich musste in den letzten fünf Jahren ein einziges Mal zur Toilette. Damals bin ich ganz schnell den Flur runter gerannt. Die Techniker hatten netterweise mein Mikrofon ausgemacht, damit man nichts Ungewöhnliches hört. Nach 90 Sekunden oder vielleicht zwei Minuten war ich dann auch schon wieder zurück im Studio - inklusive Händewaschen. Wenn also gerade drei oder vier Spielzüge gezeigt werden, würde es eigentlich niemand merken, wenn ich schnell weg bin.

Wir sehen Sie während der Sendung meistens nur am Anfang einmal im Bild. Was passiert danach? Wie läuft die eigentliche Sendung ab?

Wir haben bis zu neun Spiele, über die wir parallel berichten. Es geht los um 10 Uhr hier in Los Angeles und dann ohne Pause bis etwa 13 Uhr. Dabei gucke ich tatsächlich auf neun Monitore gleichzeitig, achte auf die Ergebnisse. Wie lang ist noch zu spielen? Wo stehen die Spieler gerade? Kann es einen Touchdown geben? Dann spreche ich mit dem Producer, wohin wir in der Konferenz schalten sollten.

Ich habe auch nur zwei Helfer direkt bei mir. Ich kenne zwar die meisten Spieler der NFL, aber wenn mir mal ein Name nicht einfällt, dann können die beiden schnell nachgucken. Ich kann die beiden auch schnell nach passenden Statistiken fragen, damit ich das Fernsehbild noch etwas anfüttern kann. Es ist wie eine gut geölte Maschine, die es so aussehen lässt, als wüsste ich alles.

Die "NFL RedZone" läuft auf der ganzen Welt live. Welche Rückmeldungen gibt es?

Mir schreiben Fans aus ganz Europa, aus Australien, Neuseeland, Asien - manchmal sogar von irgendwelchen kleinen Inseln irgendwo im Ozean. Die sagen dann: "Scott, wir sehen dich jedes Wochenende im Internet." Oft ist die "NFL RedZone" auch für Amerikaner im Ausland ein Stück Heimat. Oder aber es melden sich Menschen, die durch uns Football-Fans geworden sind und für die sind wir natürlich gerne die beste Quelle für bestes Entertainment.

Haben Sie mal etwas von der Konferenz-Schaltung in der Fußball-Bundesliga gehört?

Ja, ich habe schon von einigen anderen Programmen gehört, die so ähnlich sind wie die "NFL RedZone". Ich stelle es mir beim Fußball allerdings viel schwieriger vor, von Spiel zu Spiel zu wechseln, weil da ja der Ball so schnell von einer zur anderen Seite kommen kann und ein Tor fallen könnte.

Bei uns läuft die Konferenz auch etwas anders. Da schreit ein Reporter einfach "Tor in München" und dann wird dahin geschaltet. Außerdem dauert das alles auch nur 90 Minuten.

Das kann doch jeder! Ist das Spiel deshalb so kurz, weil ihr Deutschen eure Blase nicht so gut unter Kontrolle habt wie ich?

Sie leiten mit dem Spruch ein: "7 hours of commercial-free football - start now". Michael Buffer sagt beim Boxen immer "Let's get ready to rumble". Wer hat den besten Spruch? Sie, Michael Buffer oder vielleicht doch Donald Trump mit "Make America great again!"?

Puh, das hat mich ja noch nie jemand gefragt. Sagen wir mal so: Michael Buffer macht das seit 25 Jahren und da muss man seine Ausdauer wirklich loben. Donald Trumps Satz ist sicher ziemlich griffig, aber auch polarisierend hier in den USA. Aber mit meinem Spruch kann jeder etwas anfangen, egal ob in den USA, in Europa oder auf der ganzen Welt. Deswegen ist das natürlich der beste von allen!

Mit Scott Hanson sprach Matthias Gindorf.

Das Interview zum Nachhören gibt es auf beimfootball.de

Quelle: n-tv.de