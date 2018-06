Sport

Petkovic und Görges scheitern: Kerber kämpft sich bei French Open weiter

Ein deutsches Damen-Trio kämpft bei den French Open um den Einzug ins Achtelfinale, den Sprung dorthin schafft nur Angelique Kerber. Sie kommt nach einem echten Nervenkrimi weiter. Für Julia Görges und Andrea Petkovic ist das Grand-Slam-Turnier vorbei.

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat als einzige deutsche Spielerin das Achtelfinale der French Open in Paris erreicht. Während das zweite Grand-Slam-Turnier für Julia Görges und Andrea Petkovic in der dritten Runde endeten, kämpfte sich Kerber in einem Tiebreak-Krimi ins Achtelfinale. Die 30-Jährige setzte sich in einem extrem engen Match mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) gegen die niederländische Sandplatzspezialistin Kiki Bertens durch. Zwar agierte die Kielerin (Nr. 12) keineswegs fehlerfrei. Bei Bertens, die Kerber 2016 in der ersten Runde von Roland Garros besiegt und anschließend das Halbfinale erreicht hatte, war die Quote allerdings noch ein wenig höher.

Das gab in dem sehr ausgeglichenen Match letztlich den Ausschlag zugunsten von Kerber, die zuletzt vor vier Jahren im Achtelfinale der French Open gestanden hatte. Vor ihr hatten aus deutscher Sicht bereits Alexander Zverev und Maximilian Marterer die Runde der letzten 16 erreicht. Dort trifft Kerber nun am Montag auf die Weltranglisten-Siebte Caroline Garcia aus Frankreich.

Görges stand gegen Serena Williams derweil von Beginn an auf verlorenem Posten. Die 29-Jährige fand kein Mittel gegen die erneut in ihrem "Superhelden-Catsuit" (O-Ton Williams) angetretene US-Amerikanerin und verlor letztlich nach 1:15 Stunden 3:6, 4:6. Während Williams nun ein Star-Duell mit der Russin Maria Scharapowa erwartet, hat Görges in Paris weiterhin nur 2015 die Runde der letzten 16 erreicht.

Auch Petkovic ist die Reise in Paris beendet. Ab dem zweiten Satz von einer Knieverletzung beeinträchtigt, unterlag die 30-Jährige der Weltranglistenersten Simona Halep (Rumänien) 5:7, 0:6 und verpasste damit den ersten Einzug ins Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers seit 2014. Damals war die Darmstädterin ebenfalls in Roland Garros sogar bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Quelle: n-tv.de