Was ist los mit dem Laufstar? Klosterhalfens Absage überrascht den Verband

Konstanze Klosterhalfen wollte bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften über die ungewohnten 800 Meter antreten. Die 26-Jährige sagt ihren Start aber spontan ab. Der Verband reagiert überrascht und hofft darauf, dass sich Klosterhalfen bis zur WM erholt.

Das Fehlen von Konstanze Klosterhalfen bei den nationalen Meisterschaften ist für den Deutschen Leichtathletik-Verband unerwartet gekommen. "Die Absage kam kurzfristig und hat uns auch ein bisschen überrascht", sagte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner vor den Titelkämpfen in Kassel. Die 5000-Meter-Europameisterin hatte sich für die ungewohnten 800 Meter gemeldet, nachdem sie zuletzt beim Diamond-League-Meeting in Stockholm auf ihrer Spezialstrecke eine enttäuschende Leistung gezeigt hatte.

Beim Saisondebüt über ihre Paradestrecke lief sie in 15:13,06 Minuten nur auf den 14. Rang. "Ich weiß nicht, was los war. Das Training lief gut soweit, wir hatten zwei richtig gute Monate in der Höhe", hatte Klosterhalfen gesagt: "Die Gründe müssen wir jetzt herausfinden." Die 26-Jährige habe nach ihrem Start über Schmerzen im Fuß geklagt und könne deshalb bei den deutschen Meisterschaften nun nicht starten, teilte ihr Management nach Angaben des Verbandes mit.

Details zu Form und möglichen gesundheitlichen Problemen von Klosterhalfen gibt es derzeit nicht. DLV-Cheftrainerin Annett Stein hatte in dieser Woche erklärt, sie gehe davon aus, dass es bei Klosterhalfen zwischen der Hallen-EM Anfang März und dem Rennen in Stockholm auf dem Weg zur nationalen Meisterschaft eine "Irritation" gegeben habe.

Bügner vertraut mit Blick auf die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August in Budapest auf die Erfahrung und Expertise von Klosterhalfen und ist "guter Dinge, dass wir sie an der Startlinie sehen". Vorrangig nominiert werden die Erst- und Zweitplatzierten der deutschen Meisterschaften. Auch über das internationale Ranking sowie einen Leistungsnachweis bis zum 30. Juli ist eine Nominierung möglich.