Das Publikum bei den Australian Open feiert Nick Kyrgios für sein soziales Engagement nach den Buschbränden. Der Tennisprofi zeigt seine Trauer um Basketball-Legende Kobe Bryant. Das Spiel gewinnt der Weltranglistenerste Rafael Nadal und steht damit im Viertelfinale von Melbourne.

Die emotionale Reise des Publikumslieblings Nick Kyrgios bei den Australian Open ist zu Ende. Der 24 Jahre alte Lokalmatador verlor nach einem erneuten Spektakel im Achtelfinale von Melbourne gegen Rafael Nadal. Der Weltranglistenerste siegte mit 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). "Es war ein hartes Match", sagte Nadal und lächelte. "Anfangs habe ich gedacht, ich habe das Match unter Kontrolle. Aber gegen Nick hat man nie etwas unter Kontrolle."

Angetrieben vom Publikum in der Rod-Laver-Arena raffte sich Kyrgios zu einem körperlichen und mentalen Kraftakt auf. "Wenn ich den dritten Satz geholt hätte, wäre ich ihm überlegen gewesen", sagte der 26. der Weltrangliste. Stattdessen lobte er den neun Jahre älteren Nadal, mit dem er sich bislang auf und neben dem Platz kleine Scharmützel geliefert hatte: "Er hat Big Points besser gespielt als ich - wie ein Champion, der er ist." In Wimbledon hatte Kyrgios 2014 als eher unbekanntes Talent den Spanier besiegte.

Kyrgios wurde auch ein letztes Mal für sein soziales Engagement gefeiert. Nach dem Beginn der Brände in Australien hatte er die Aktion "Aces for Bushfire Relief" initiiert, in den australischen Medien wurde dies als Wandel seiner Persönlichkeit interpretiert. "Ich habe Fortschritte als Mensch gemacht, ob ich welche als Tennisspieler mache, ist mir egal", sagte er auf gewohnt schnoddrige Art. Die Arena hatte er in einem Trikot der Los Angeles Lakers betreten, um seine Trauer über den Unfalltod von Basketball-Ikone Kobe Bryant zu zeigen.

Halep und Muguruza im Viertelfinale

Nadal trifft nun in Viertelfinale auf den Österreicher Dominic Thiem, dem die Trennung von Trainer Thomas Muster nicht zu schaden scheint. Der zweimalige French-Open-Finalist, dessen Zusammenarbeit mit der ehemaligen Nummer eins der Welt nur zwei Wochen gedauert hatte, besiegte Gael Monfils aus Frankreich mit 6:2, 6:4 und 6:4 und erreichte als erster Österreicher seit Stefan Koubek vor 18 Jahren die Runde der besten acht Profis.

Derweil wahrten die Rumänin Simona Halep und die Spanierin Garbiñe Muguruza die Chance aufs Halbfinale. Die Weltranglistendritte Halep gewann ihr Achtelfinale gegen die Belgierin Elise Mertens mit 6:4 und 6:4 und trifft auf die Estin Anett Kontaveit. Muguruza besiegte die Niederländerin Kiki Bertens mit 6:3 und 6:3. Auf sie wartet nun Anastassija Pawljutschenkowa. Die Russin beendete das Turnier für die Deutsche Angelique Kerber.