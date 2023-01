Die Los Angeles Lakers liefern den Dallas Mavericks um den überragenden Luka Doncic einen großen Kampf, müssen sich nach zweifacher Verlängerung aber dennoch geschlagen geben. Ein Lakers-Shootingsstar liebäugelt derweil mit der deutschen Nationalmannschaft.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers haben gegen die Dallas Mavericks um den überragenden Luka Doncic eine bittere Niederlage kassiert. Nach zweifacher Verlängerung hieß es in der heimischen Arena nach einem großen Kampf 115:119. James (24 Punkte), der nach Problemen mit seinem linken Knöchel zurückkehrte, kam dabei ebenso wenig auf Touren wie Schröder, der mit seinem Wurf haderte und nur auf sieben Zähler kam.

Doncic glänzte derweil erneut mit einem Triple-Double (35 Punkte, 14 Rebounds, 13 Assists) und wandelt auf den Spuren von Michael Jordan. Der Slowene ist der erste Spieler im Alter von 23 Jahren oder jünger, der in einem Zeitraum von zehn Spielen durchschnittlich 40 Punkte erzielt hat - seit Jordan vor 37 Jahren. Außerdem ist er der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der dabei durchschnittlich 40 Punkte, zehn Rebounds und acht Assists erzielt hat. Mit 19 Siegen und nun 23 Niederlagen liegen die Lakers in der Western Conference nur auf Platz 13, die Mavericks um Doncic sind Vierter.

Derweil hat Schröders Teamkollege Austin Reaves offenbar Interesse an einer Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. "Er hat mit mir gesprochen, er hat Familie aus Deutschland. Er würde auf jeden Fall gerne. Ich habe noch nicht mit dem Verband gesprochen, aber er hat auf jeden Fall Lust", verriet Schröder. "Also Interesse ist glaube ich da, aber ich habe jetzt noch mit keinem gesprochen." Reaves soll seit vergangenem Jahr einen deutschen Pass haben, seine Großmutter kommt aus Deutschland. Der 24 Jahre alte Aufbauspieler hat vergangene Saison in seiner ersten NBA-Spielzeit direkt überzeugt und ist einer der wichtigeren Spieler bei den Los Angeles Lakers. Er kommt auf 10,8 Punkte im Schnitt, fehlt dem Rekordmeister derzeit aber verletzt.

Im Osten haben die Boston Celtics das Topspiel gegen die Brooklyn Nets gewonnen. Ohne den verletzten Superstar Kevin Durant hielt Brooklyn nur die ersten drei Viertel gut mit, am Ende gewann Boston mit 109:98 - dabei kam Jason Tatum nur auf 20 Punkte und elf Rebounds. Die Celtics gewannen dennoch ihr fünftes Spiel in Folge und bauten ihren Vorsprung auf die Nets an der Spitze des Ostens aus.