Die Los Angeles Lakers bleiben auf der Siegerspur. Entscheidender Akteur am Ende des Spiels gegen die Sacramento Kings: Dennis Schröder. Derweil gibt es auch gute Nachrichten für die Wagner-Brüder bei Orlando Magic: Moritz gibt sein Comeback nach einer Sperre, Franz macht viele Punkte.

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Los Angeles Lakers den fünften Sieg in Serie gefeiert. Beim hart erkämpften 136:134-Erfolg gegen die Sacramento Kings überzeugte ein Lakers-Quartett um Dennis Schröder. Dem 29 Jahre alten Point Guard gelangen neben 27 Punkten vier Rebounds und zwei Assists.

Der formstarke Schröder wurde wie schon gegen die Atlanta Hawks zum Matchwinner und sorgte in einer dramatischen Schlussphase von der Freiwurflinie für die Entscheidung. Beide Freiwürfe traf er in den Korb. Er erzielte damit bereits zum dritten Mal hintereinander mehr als 20 Punkte. Sein zuletzt erkrankter Teamkollege LeBron James war mit 37 Punkten noch erfolgreicher als Schröder.

Auch Russell Westbrook und Thomas Bryant punkteten jenseits der 20-Punkte-Marke. Durch die Siegesserie stellen die Lakers, die auf Rang zwölf der Western Conference liegen, den Anschluss zu den Playoff-Rängen wieder her.

Derweil haben die Orlando Magic das erste Mal in über zehn Jahren beim amtierenden NBA-Champion Golden State Warriors gewonnen. Ein gut aufgelegter Paolo Banchero und Franz Wagner ebneten Orlando den 115:101-Erfolg.

Im Comeback-Spiel von Moritz Wagner (vier Punkte) nach Suspendierung erzielte Bruder Franz 24 Zähler und reihte sich damit direkt hinter Banchero (25) ein. In Abwesenheit der Superstars Stephen Curry und Klay Thompson schwang sich Anthony Lamb bei den Warriors zum Topscorer auf.

"Sie waren das aggressivere Team", sagte Golden-State-Coach Steve Kerr im Anschluss. Trotz des Sieges stehen die Magic weiter nur auf Rang 13 der Eastern Conference.

Dallas Mavericks zurück in Erfolgsspur

Angeführt von ihrem Star-Spieler Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in der Nacht zu Sonntag zurück auf die Siegerstraße gefunden. Bedingt durch einen starken Start in das Spiel schlugen die Texaner die New Orleans Pelicans mit 127:117.

34 Punkte, zehn Assists und zehn Rebounds bedeuteten in dieser Saison bereits das neunte Triple Double für Doncic, der im ersten Viertel (34:15) die letzten elf Punkte erzielte. Zuletzt hatte der Ausnahmekönner innerhalb weniger Tage bereits mit 60 und 51 Punkten überragt. Eine starke Leistung zeigte mit 28 Punkten auch Christian Wood gegen Pelicans, die auf ihre drei Topscorer um Zion Williamson verzichten mussten.