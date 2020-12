Fünf Rennen fünf Siege: Felix Loch ist der dominante Rodler dieses Weltcup-Winters. Seine besorgniserregende und fast zwei Jahre andauernde Durststrecke scheint nachhaltig vergessen. Rückkehrerin Natalie Geisenberger verpasst ihren ersten Sieg als Mutter.

Nach dem nächsten Kapitel seiner eindrucksvollen Erfolgs-Geschichte wollte Felix Loch nicht allzu viele Worte verlieren. "Da gibt es wenig zu kommentieren", sagte der Rodel-Olympiasieger lachend, nachdem er im Eiskanal von Winterberg den nächsten Triumph eingefahren und lieber seine beeindruckenden Ergebnisse hatte sprechen lassen. Mit fünf Siegen aus fünf Rennen steuert der Berchtesgadener bereits kurz vor Weihnachten auf seinen siebten Triumph im Gesamtklassement zu. Derzeit fährt der 31-Jährige in einer anderen Liga.

Dies ordnete der Rekordweltmeister schließlich auch passend ein. "Es freut mich riesig. Ein perfekter Schlitten, und am Start klappt es auch richtig gut - im Moment passt einfach alles zusammen", schwärmte Loch am ARD-Mikrofon. "Ich will jetzt so weitermachen. Wir haben heute alles richtig gemacht."

Der 31-Jährige arbeitete sich auf der WM-Bahn von 2019, wo er sich vor knapp zwei Jahren zum WM-Rekordchampion aufgeschwungen hatte, mit einem fast perfekten zweiten Lauf vom Silberrang noch auf Rang eins vor. Loch hatte bereits die vorherigen vier Weltcup-Rennen allesamt gewonnen, nachdem er zuvor 22 Monate lang auf einen Erfolg hatte warten müssen.

Taubitz fängt Geisenberger noch ab

Nico Gleirscher (Österreich) wurde Zweiter, der Italiener Dominik Fischnaller fuhr noch auf Rang drei vor. Der Olympia-Dritte Johannes Ludwig verpasste auf der zunehmend wässriger werdenden Bahn als Sechster das Podium. Max Langenhan (11.), Chris Eißler (17.) und Moritz Bollmann (24.) verfehlten ein Top-10-Ergebnis.

Am Samstagvormittag hatte Olympiasiegerin Natalie Geisenberger nur hauchdünn den ersten Sieg seit der Geburt ihres Sohnes verfehlt. Die Rekordweltmeisterin wurde nach ihrer Bestzeit im ersten Lauf noch von Gesamtweltcupsiegerin Julia Taubitz abgefangen, damit belegte die Miesbacherin im fünften Saisonrennen zum fünften Mal den zweiten Platz. Dajana Eitberger, die wie Geisenberger nach einer Baby-Pause ihre Comeback-Saison gibt, belegte eine Woche nach ihrem Sieg in Oberhof den 13. Platz. Anna Berreiter wurde Neunte.

Bei den Doppelsitzern feierten zudem die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt ihren ersten Saisonsieg und insgesamt 45. Weltcup-Erfolg vor den zweitplatzierten Weltmeistern Toni Eggert und Sascha Benecken, am Ende trennten die deutschen Duos lediglich vier Hundertstel. Hannes Orlamünder/Paul Gubitz, die ihre erste Weltcup-Saison bestreiten, belegten den neunten Platz.