(Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con)

Die Dallas Mavericks bieten den Zuschauern im heimischen American Airlines Center ein Offensivspektakel sondergleichen. Angeführt von Luka Dončić und Kyrie Irving zerlegen sie die L.A. Clippers, bei denen Superstar James Harden noch lange nicht der entscheidende Faktor ist. Harden hat eine Bitte.

Ohne den verletzten Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA in einem Offensivspektakel gegen die Los Angeles Clippers gewonnen und vor allem dank Topstar Luka Dončić ihren starken Saisonstart fortgesetzt. Beim 144:126 in eigener Halle erzielte der Slowene 44 Punkte und war damit der entscheidende Mann beim siebten Sieg im neunten Saisonspiel.

Während Kleber wegen einer Blessur am Zeh passen musste, erwischte Dončić einen Sahnetag, traf herausragende 17 von 21 Würfen aus dem Feld. Bei den Mavericks, die bei einem 33:4-Lauf in der ersten Halbzeit zeitweise wie im Rausch spielten, kam Kyrie Irving zudem auf 27 Punkte. "Ich kann es nur wiederholen: Es geht nicht ausschließlich ums beide", sagte Dončić über seine Partnerschaft mit dem ehemaligen Point Guard der Brooklyn Nets: "Auch wir hängen mal durch. Alle steuern etwas bei. Es sind nicht nur wir, alle helfen uns."

Für die Clippers war es indes die dritte Niederlage in der dritten Partie, seitdem der neu verpflichtete Ex-MVP James Harden mitspielt. "Im ersten Viertel fühlte es sich gut an, aber von da an ging es bergab", sagte Harden über sein Spiel und bat um Zeit: "Ich war nicht mit im Trainingslager, ich hatte keine Vorbereitung. Es geht alles immer noch extrem schnell für mich. Ich brauche vielleicht zehn Spiele und dann kann ich schauen, wo ich bin."

Hardens Ex-Team weiter souverän

Mit 7:2 Siegen sind die Mavericks hinter Meister Denver Nuggets (8:1) zweitbestes Team der Western Conference. Die Partien am Freitag zählten zum neuen NBA In-Season Tournament. In dem in die reguläre Saison integrierten Pokal-Wettbewerb, der bis zum 9. Dezember läuft, haben die Mavs damit im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert.

Beste Mannschaft im NBA-Osten bleibt Hardens Ex-Team Philadelphia 76ers, das nach einem 114:106 bei den Detroit Pistons bei 7:1 Siegen steht. Auch Verfolger Boston Celtics (6:2) feierte beim 121:107 gegen die Brooklyn Nets einen souveränen Sieg.

In einem packenden Duell zweier bislang mit Problemen kämpfender West-Topteams feierten die Los Angeles Lakers dank 32 Punkten von LeBron James mit 122:119 bei den Phoenix Suns ihren ersten Auswärtssieg, den auch Kevin Durant mit 38 Punkten nicht verhindern konnte. Beide Teams haben mit jeweils 4:5 Siegen eine negative Bilanz - die vor allem bei Phoenix auf große Verletzungssorgen zurückzuführen ist.