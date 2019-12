Historisches Comeback in Toronto

Mit einem vorweihnachtlichen Geschenk machen sich die Mavericks zum Gespött des Spieltags. Satte 30 Punkte Vorsprung im dritten Drittel reichen dem Team aus Dallas am Ende nicht. Die Raptors belohnen sich für eine fulminante Aufholjagd.

Dank einer furiosen Aufholjagd und angeführt von Matchwinner Kyle Lowry hat NBA-Meister Toronto Raptors gegen die Dallas Mavericks seine Siegesserie fortgesetzt. Die Texaner, bei denen der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber unter Vertrag steht, verspielten eine 30-Punkte-Führung (55:85) und zogen auswärts mit 107:110 (51:42) den Kürzeren.

Für die Raptors war es der höchste Rückstand, den das Team jemals in ein einen Sieg verwandeln konnte. Ligaweit gab es nur zwei weitere Fälle, in denen ein noch größerer Punkterückstand egalisiert werden konnte.

In der Western Conference belegen die Mavericks nach der zehnten Niederlage im 29. Spiel den fünften Platz. Der gebürtige Würzburger Kleber kam in fast 15 Minuten auf sieben Punkte, agierte insgesamt aber eher unauffällig. Am erfolgreichsten war Lowry mit 32 Punkten.

Schon im ersten Viertel taten sich die Gäste, bei denen Jungstar Luka Doncic weiter aussetzen muss, schwer: Erst nach knapp sechs Minuten gelang ihnen der erste Punkt (1:9). Bis zur ersten Führung musste sich Dallas sogar bis zur 20. Minute gedulden (36:34). Danach kamen sie aber immer besser in ihren Rhythmus und schafften es, die Raptors, bei denen mit Norman Powell, Marc Gasol und Pascal Siakam gleich drei Leistungsträger fehlten, zu distanzieren.

Zu Beginn des dritten Abschnitts schien die Entscheidung zugunsten der Mavericks gefallen (44:64/28.), aber die Raptors kämpften sich noch einmal zurück und krönten ihre starke Aufholjagd mit dem fünften Sieg nacheinander.