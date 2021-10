Andy Murray kann aufatmen: Der Tennisprofi, Olympiasieger und Wimbledon-Champion kann ohne Sorgen von einer Turnierreise nach Hause zurückkehren. Die Tennislegende verbummelte seinen Ehering - und bekam ihn zur eigenen Überraschung schnell wieder.

Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray hat seinen Ehering wieder und kann wohl ohne größere Schwierigkeiten zu Hause aufkreuzen. Das wichtige Stück war ihm tags zuvor beim Tennisturnier in Indian Wells abhanden gekommen. Der Brite hatte seine Tennisschuhe zum Auslüften vor dem Hotel unter seinem Mietwagen stehen gelassen - mit dem Ehering in den Schnürsenkeln verknotet. Das macht der 34-Jährige so, weil er ihn beim Spielen nicht tragen kann. Beides war nun aber am Abend weg und Murray setzte via Instagram einen Hilferuf ab mit dem Hinweis: "Es ist überflüssig zu erwähnen, dass man zu Hause nicht gut auf mich zu sprechen ist", sagte Murray. Murray ist seit 2015 mit Ehefrau Kim verheiratet. Das Paar hat vier Kinder, erst im März wurde die jüngste Tochter geboren.

Seine Follower bat er, die Nachricht zu teilen und auf diese Weise den Ehering vielleicht doch noch zurückzuerhalten. Immerhin zeigte sich Murray einsichtig und nahm es mit Humor. "Ja, ich weiß, ich bin ein Idiot und im Nachhinein scheint es eine schreckliche Idee zu sein, aber ich brauche Hilfe", schrieb er zu dem rund zweiminütigen Video und fragte, wie hoch denn die Belohnung für die Wiederbeschaffung sein sollte. Seine Frau Kim kommentierte den Beitrag mit einem Kopfschütteln.

Murray berichtete am Donnerstag dann in einem weiteren Video von einigen Telefonaten mit dem Sicherheitsdienst und dem Hotel - und dem Happy End. "Könnt ihr es glauben?", fragt er, bevor er den Ring mit dem Schuh in die Kamera hält – und daran riecht. "Sie stinken immer noch total, aber die Schuhe sind zurück, der Ehering ist zurück, und ich stehe wieder gut da." Wie schnell Murray nun wieder erleichtert zur Familie zurückkehren kann, entscheidet sich am Abend: Dann muss er in Indian Wells zu seinem Erstrundenmatch gegen den Franzosen Adrian Mannarino antreten.