Tom Brady gewann in seiner ersten Saison mit den Bucs den Super Bowl.

Tom Brady bleibt den Tampa Bay Buccaneers noch länger erhalten. Nach dem Gewinn des Super Bowls im Februar verlängert der NFL-Superstar laut Berichten nun seinen Vertrag vorzeitig. Das Arbeitspapier des Quarterbacks lief ursprünglich noch eine weitere Saison.

Football-Superstar Tom Brady hat seinen Vertrag bei den Tampa Bay Buccaneers laut einem ESPN-Bericht vorzeitig um eine weitere Saison verlängert. Brady wäre ohnehin noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit an den Super-Bowl-Champion gebunden gewesen, der neue Vertrag verschafft dem Club nun etwas Spielraum bei der Gehaltsobergrenze.

Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht. Brady selbst postete auf Instagram aber ein Foto, das ihn beim Unterzeichnen eines Schriftstücks zeigt und schrieb dazu: "Wir verfolgen Nummer acht" - mutmaßlich in Anspielung auf seine bislang sieben Super-Bowl-Siege.

Der 43 Jahre alte Quarterback, der seinen siebten Super Bowl im Februar in seiner ersten Saison mit den Buccaneers gewonnen hatte, hatte sich bereits vor längerem das Ziel gefasst, bis zum Alter von 45 Jahren zu spielen. Rund um den Super Bowl im Februar deutete Brady an, womöglich noch länger aktiv sein zu wollen. Vor seinem Wechsel zu den Bucs spielte Brady 20 Jahre lang bei den New England Patriots, mit denen er sechs Titel holte.

Laut ESPN hat der neue Vertrag rein technisch eine Laufzeit von vier Jahren, gilt effektiv aber nur bis zum Ende der Saison 2022. Grund dafür ist die Gehaltsobergrenze, die in der NFL für jedes Team gilt. Durch die längere Laufzeit - auch Dummy-Jahre genannt - kann ein Handgeld auf mehrere Jahre aufgeteilt werden. Die Bucs lagen Medienberichten zufolge vor dem neuen Brady-Deal mehr als sechs Millionen Dollar über dem Salary Cap. Die Teams haben bis kommenden Mittwoch Zeit, Verträge entsprechend anzupassen.