Viel zu schnell rast ein Profi-Footballspieler durch Las Vegas, mit deutlich mehr Alkohol im Blut als erlaubt. Mit einer gewaltigen Geschwindigkeit kommt es zu einem Unfall, der für eine junge Frau tödlich endet. Der zuständige Richter ist schockiert.

Football-Profi Henry Ruggs III ist in einen schweren Autounfall mit Todesfolge verwickelt worden. In der Nacht zum Dienstag kam es demnach in Las Vegas zu einem Zusammenprall zwischen Ruggs' Chevrolet Corvette und einem Toyota Rav4, der nach dem Aufprall Feuer fing und aus dem die Polizei die verbrannte Leiche einer jungen Frau barg. Laut Mitteilung der Polizei zeigte Ruggs "Zeichen einer Beeinträchtigung". Gegen den Spieler der Raiders, der keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten hatte, wurden Ermittlungen wegen des Fahrens unter Einflussnahme mit Todesfolge eingeleitet.

Ruggs fuhr nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei Sekunden vor dem Unfall mit einer Geschwindigkeit von rund 250 Kilometern pro Stunde - mit einem Blutalkoholgehalt von 1,6 Promille, doppelt so hoch wie die in Nevada geltende Promillegrenze. Dann kracht das Auto in das Heck des Fahrzeugs der Frau. Als die Airbags in Ruggs' Auto ausgelöst wurden, betrug die Geschwindigkeit immer noch über 200 Kilometer pro Stunde, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der zuständige Richter verkündete daraufhin, er könne sich nicht daran erinnern, dass er in seiner Laufbahn als Richter jemals mit einem Unfall mit derartig hohen Geschwindigkeiten konfrontiert war.

Bis zu 26 Jahre Haft

Im Falle einer Verurteilung drohen Ruggs nun bis zu 26 Jahre Gefängnis. Bewährung kommt in Nevada bei einer Verurteilung wegen Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge nicht infrage. Die mögliche Strafe für rücksichtsloses Fahren beträgt ein bis sechs Jahre Gefängnis, wobei eine Bewährungsstrafe möglich ist. Der Unfall ereignete sich weniger als ein Jahr, nachdem Raiders-Runningback Josh Jacobs mit einem Sportwagen in eine Tunnelwand auf einer Fahrbahn des McCarran International Airport in Las Vegas gekracht war.

Das Team und die Liga hatten bereits früher am Tag Erklärungen abgegeben, in denen sie sagten, dass man sich des Unfalls bewusst sei, der Familie der getöteten Frau ihr Beileid aussprachen und versprachen, Fakten zu dem zu sammeln, was die NFL als "diesen verheerenden Vorfall" bezeichnete.

Ruggs sollte ein Eckpfeiler für die Raiders werden, nachdem er in der NFL-Draft 2020 insgesamt auf Platz 12 gewählt wurde. Mit 24 Fängen für 469 Yards und zwei Touchdowns war Ruggs' Durchschnitt von 19,5 Yards pro Fang der zweitbeste in der NFL unter den Passfängern mit mindestens 20 Fängen. Die Raiders entließen Ruggs bereits am späten Dienstag, nur wenige Stunden nach dem Unfall, seinem Krankenhausaufenthalt und seiner Einlieferung in ein Gefängnis in Las Vegas.