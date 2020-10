Rafael Nadal hat mit seinem 13. Triumph bei den French Open in Paris Geschichte geschrieben. Denn der 34 Jahre alte Spanier feierte mit dem 6:0, 6:2, 7:5-Erfolg gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic seinen 20. Grand-Slam-Sieg. Damit zog er mit der Schweizer Tennis-Legende Roger Federer gleich. Die Pressestimmen zu einem surrealen Finale.

Spanien

"El País": Nadal erreicht den Garten Eden von Federer. Der Mallorquiner überrennt Djokovic im Finale von Paris und schafft mit seinem 100. Sieg seinen 13. Titel in Roland Garros. Er stellt damit den historischen Rekord von 20 Grand-Slam-Titeln des Schweizers ein.

"La Vanguardia": Das ist Roland Garros, hier herrscht Nadal. Der Balearer verstört Novak Djokovic und erreicht seinen 20. großen Titel, so viele wie Roger Federer. (...) Beim merkwürdigsten Roland Garros der Geschichte bezwingt er Novak Djokovic, indem er die Nummer eins mit einer plötzlichen Entschlossenheit bestraft, die fast schon gewaltsam ist. Er vertreibt ihn vom Sandplatz in Paris. Djokovic mag die Nummer eins der Welt sein, aber hier herrscht Nadal.

Marca: Du bist das Größte, was wir jemals sehen werden. Denkwürdiger Sieg. Der Beste der Geschichte. Rafa Nadal zerstört Djokovic und gewinnt einfach alles. Es gab keinen Zweifel, dass in Nadals Haus nur Nadal das Sagen hat. Djokovic war über das gesamte Spiel überfordert, er wusste nie, wie er dem Mallorquiner den Zahn ziehen konnte. Einfach unfassbar dieser Nadal. Schön, Rafa, dass du uns in diesen schwierigen Zeiten mit deinem Sieg das Leben ein bisschen versüßt hast."

"AS:" Der Allergrößte. Nadal knockt Djokovic im Finale von Roland Garros aus. Nadal, du Monster. Rafa verprügelt Djokovic, er nimmt die Nummer eins der Weltrangliste in drei Sätzen auseinander. Er gehört zu der Kategorie der Mythen. Die Rückhand des Mallorquiners war kaiserlich. Nadal ist nicht von dieser Welt."

"Sport": Nadal baut seinen Legendenstatus in Paris aus. Brutal, historisch!"

Frankreich

"Le Monde": Rafael Nadal verlängert in Roland Garros seine Regentschaft bis ins Unendliche. Nicht einmal der einzige ungeschlagene Spieler dieser Saison schafft es, die lebende Statue zu stürzen und die Festung zu erschüttern.

"L'Équipe": Man braucht nicht um den heißen Brei herumzureden, die Lektion war nie klarer. Es macht keinen Sinn, die French Open Mitte Dezember am Nordpol auf gefrorenem Boden mit einem tonnenschweren Ball zu veranstalten - auch bei diesem Turnier würde Rafael Nadal bestehen.

Italien

"Gazzetta dello Sport": 20 Grand Slam - Nadal wie Federer. Die Partie zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic hätte eine ausgeglichene sein sollen, mit offenem Ausgang. Dieser Teufel Nadal hat sich stattdessen einen Spaß erlaubt und die allgemeinen Annahmen Lügen gestraft, indem er die Partie dominiert hat, zum 13. Mal diesen Titel erobert hat und damit nun auf 20 Grand-Slam-Titel kommt. Beeindruckende Zahlen, die eher außerirdisch als menschlich scheinen.

"La Repubblica": Als Nadal erstmals auf dem Platz von Roland Garros gewann, gab es Twitter noch nicht, YouTube war weniger als ein Jahr alt, und die Kinder spielten auf der PlayStation 2. Seit Nadals erstem Sieg im Jahr 2005 hat sich die Welt zutiefst geändert, doch Rafa ist immer derselbe. Er hat vielleicht weniger Haare und mehr gesundheitliche Probleme, doch er ist nach wie vor der Beste. Sein Tennis ist nicht nur Kraft, sondern Aerodynamik.

Großbritannien

"Guardian": Rafael Nadal zerstört Novak Djokovic und gewinnt seinen 13. French-Open-Titel.

"Mirror": Der König der roten Asche! Nadal verprügelt Djokovic und gleicht Federers Grand-Slam-Rekord aus.

"Daily Mail": Rafael Nadal kämpft sich zu einem historischen 20. Grand-Slam-Titel, als er im French-Open-Finale Novak Djokovic glatt in drei Sätzen besiegt.

"Sun": Rafa Nadal hat Roger Federers Bilanz von 20 Tennis-Majors erreicht, nachdem er Novak Djokovic in einem faszinierenden Finale der French Open besiegt. In einer der vollständigsten Leistungen seiner Karriere verlor der großartige Nadal nur sieben Spiele, als er in Roland Garros mit 6:0, 6:2, 7:5 triumphierte. Niemand war bei einem Turnier in diesem ATP-Kalender dominanter.

Kroatien

"24 Sata": Rafa fegt Novak vom Platz und zieht mit Federers 20 Grand-Slam-Titeln gleich!

Serbien

"Blic": Nadal besiegt Djokovic im Finale von Roland Garros. Der Serbe konnte nicht einmal einen Satz gewinnen. Erstaunliches Tennis des Spaniers und Trauer bei Novak. Novak hat bisher alles erreicht, außer Rafael Nadal im Finale von Paris zu besiegen. Er spielte ohne Energie, ohne Emotionen.

"Kurir": Novak Djokovic hat einen Schritt vor der Geschichte aufgehört. Er unterliegt einem phänomenalen Rafael Nadal.3. French-Open-Titel.