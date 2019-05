Schweden und Kanada feiern Kantersiege - und auch Rekordweltmeister Russland gibt sich keine Blöße: Die Titelfavoriten bei der diesjährigen Eishockey-WM melden ihre Ansprüche an. Auch die USA sind zurück in der Spur.

Rekordweltmeister und Olympiasieger Russland hat bei der Eishockey-WM in der Slowakei den zweiten ungefährdeten Sieg gefeiert. Das Team um NHL-Superstar Alexander Owetschkin hatte in der Gruppe B in Bratislava zwei Tage nach dem 5:2 gegen Norwegen auch beim 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gegen Österreich keine Probleme. Für die vom früheren DEL-Profi Ilja Worobjow trainierten Russen war Jewgeni Dadonow doppelter Torschütze.

Schwerer tat sich Vizeweltmeister Schweiz beim 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) gegen Lettland. NHL-Stürmer Nico Hischier (57.) und Simon Moser (60.) stellten erst in den Schlussminuten den Schweizer Sieg sicher.

Kantersiege für Schweden und Kanada

Den ersten Erfolg nach dem 1:4-Fehlstart gegen den Gastgeber verbuchte Mitfavorit USA in der deutschen Gruppe A in Kosice. Die hochkarätig besetzten Amerikaner fertigten Frankreich mit 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) ab. Für das US-Team, im Vorjahr in Dänemark mit Bronze dekoriert, trafen Alex DeBrincat und Colin White je zweimal.

Kantersiege feierten auch Titelverteidiger Schweden mit 8:0 (1:0, 1:0, 6:0) gegen Italien und Kanada mit 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) gegen Großbritannien. Anton Lander erzielte für Schweden drei Tore, Kyle Turris und Anthony Mantha für Kanada je zwei.