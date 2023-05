NFL-Paukenschlag: RTL verstärkt sein Team für die nächste Football-Saison mit namhaften Größen. Frank Buschmann, Patrick Esume, Florian Schmidt-Sommerfeld und Co. werden die Fans an kommenden NFL-Abenden begleiten. Auch drei Expertinnen verstärken die Crew.

"Endlich wieder Kühlschrankschach": Frank Buschmann gibt bei RTL sein NFL-Comeback. Schon 2012 kommentierte der Sportmoderator den Superbowl - jetzt, elf Jahre später, steht der 58-Jährige für RTL in den Startlöchern. Ein Podcast-Verplapperer zweier RTL-Experten hatte das Engagement bereits angedeutet: Jan Stecker antwortete im NFL-Deutschland-Podcast bei Kollege und Ex-NFL-Profi Markus Kuhn auf die Frage, ob er gerne vor Ort kommentieren wolle: "Ich bin absoluter Fan davon. Aber ich lasse das auch gerne die anderen Jungs machen, die jüngeren oder vielleicht Buschi - achso, darf ich ja gar nicht sagen, oder?"

Jetzt ist das Buschmann-Comeback offiziell: Der Moderator sagt gegenüber RTL/ntv: "Irgendwie ist die Reise damals unterbrochen worden, jetzt möchte ich doch nochmal 'Schach mit Kühlschränken' begleiten. Die Zahl an spektakulären Spielern war nie höher in der NFL, dazu zwei Spiele in Frankfurt, drei in London. Nie gab es im Winter mehr Sonntagnachmittage, an denen die Eier fliegen - da sitze ich gerne am Tisch!"

Neben Buschmann wird ein weiterer Kommentator durch die kommenden NFL-Abende führen: Florian Schmidt-Sommerfeld. Der 33-Jährige ist Buschmanns Podcastkollege ("Lauschangriff"), langjähriger Sky-Bundesliga-Kommentator und Premier-League-Experte. Sommerfeld sagt zu RTL/ntv: "Mein Herz hängt am Football, seit ich vor acht Jahren mein erstes Spiel kommentieren durfte. Für mich war jeder einzelne NFL-Abend mit der Community ein Feiertag. Es fühlt sich an, als würde ich nach sechs Jahren wieder nach Hause kommen."

Nurasyid, Wosnitza und Stevens als Expertinnen

Aus dem ehemaligen Ran-Team ebenfalls dabei sind Patrick "Coach" Esume und Ex-NFL-Profi Björn Werner. "Nach intensiven Gesprächen mit RTL war schnell klar, dass wir beide dasselbe Ziel verfolgen, die nächsten Jahre die NFL und American Football mit dem gesamten Team in Deutschland voranzutreiben", sagte Esume. Werner freut sich darauf, "dass noch mehr Menschen diesen außergewöhnlichen Sport für sich entdecken".

Zusätzlich verstärken drei Frauen die RTL-Crew. Nadine Nurasyid ist Cheftrainerin und Defensive Coordinator der Munich Cowboys - die erste und einzige Frau im europäischen American Football bei einem Profi-Männerteam. Für ihre Arbeit wurde sie als "Trainerin des Jahres" ausgezeichnet. Seit vergangenem Jahr trainiert sie auch die deutsche Football-Nationalmannschaft. "Die Entwicklung des American Football und insbesondere der NFL in Deutschland in den letzten Jahren ist atemberaubend und es macht mich schon ein wenig stolz, von nun an ein kleiner Teil davon sein zu können", sagt Nurasyid zu RTL/ntv. Die studierte Sport- und Gesundheitswissenschaftlerin war in der Saison 2022/2023 für die ARD rund um das NFL Munich Game und beim Super Bowl im Einsatz.

Fernsehmoderatorin Jana Wosnitza, schon für Sport1 bei Events wie Dart- und Eishockey-WM am Mikrofon, ist ebenfalls dabei. Ebenso Football-Nationalspielerin Mona Stevens. Die 30-Jährige ist für die Saarland Ladycanes und die deutsche Football-Nationalmannschaft der Frauen als Quarterback aktiv. Für NITRO und RTL+ war Stevens erstmals als Studiogast beim NFL Draft Ende April zu sehen.