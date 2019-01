Die Premier League of Darts macht in diesem Jahr auch in Deutschland Station. Die Fans können sich dann hierzulande auch auf Raymond van Barneveld freuen. Der war bei der WM früh gescheitert. Eine Wildcard sichert nun die Teilnahme in seiner letzten Profisaison.

Der mehrmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld erhält für seine letzte Saison als Profi eine Wildcard für die Premier League. Dies teilte Weltverbandsboss Barry Hearn nach dem WM-Finale mit.

Van Barneveld will nach der WM 2020 zurücktreten und geht in der kommenden Saison auf eine Art Abschiedstournee. Für den prestigeträchtigen Wettbewerb, der am 21. März auch Station in Berlin macht, sind der niederländische Weltmeister Michael van Gerwen sowie Rob Cross (England) und das schottische Duo Peter Wright und Gary Anderson aufgrund ihrer Weltranglistenposition gesetzt.

Neben dem Quartett und van Barneveld werden Europameister James Wade (England), Gerwyn Price (Wales), Daryl Gurney (Nordirland), Mensur Suljovic (Österreich) und der unterlegene WM-Finalist Michael Smith aus England an dem Wettbewerb im Liga-Modus teilnehmen. Das Finale der Premier League findet traditionell in London statt.