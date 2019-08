Karim Benzema brachte Real Madrid in Vigo früh in Führung.

Als königliche Chaostruppe gilt Real Madrid vor dem Saisonstart in Spanien, Fans und Fußball-Experten befürchten das Schlimmste. Und dann? Schießt Toni Kroos die "Spinnweben aus dem Tor" und sich auf den Olymp, brilliert Gareth Bale wie in besten Zeiten - und grüßt Real von der Tabellenspitze.

Die spanische Medienlandschaft war sich ganz schnell einig. Ein "golazo" war Toni Kroos da zweifelsohne gelungen, für Traumtore wie jenes des Rio-Weltmeisters ist dieser Begriff geschaffen worden. Seelenruhig und unbedrängt durfte Kroos den Ball rund 25 Meter vor dem Tor annehmen, um ihn dann unwiderstehlich in den Winkel zu hämmern.

Auch dank des herrlichen Treffers des Nationalspielers beim 3:1 (1:0) bei Celta Vigo ist Real Madrid ein Traumstart in die Primera Division gelungen - der Platz im Rampenlicht gehörte Kroos dennoch nicht allein. Schließlich stand Gareth Bale, eigentlich bereits von Trainer Zinedine Zidane aussortiert und öffentlich zu einem Wechsel getrieben, nach der Verletzung von Stareinkauf Eden Hazard auf einmal wieder in der Startelf. Wie in besten Tagen wirbelte der Waliser, überzeugte mit Schnelligkeit und Zug zum Tor und bereitete das 1:0 durch Karim Benzema (12.) mustergültig vor. Schon vor der Partie in Galizien hatte Zidane betont, dass er wieder auf Bale setzt.

"Dinge ändern sich, und jetzt werde ich auf ihn zählen wie auf jeden anderen Spieler", sagte der Franzose, nach der Partie bekräftigte er dies: "Wir haben schon zwei- oder dreimal darüber gesprochen, dass er bleiben wird." Rund einen Monat zuvor hatte Zidane einen Wechsel Bales noch als "das Beste für alle Beteiligten" bezeichnet.

"Spinnweben aus dem Tor" geschossen

Doch nicht nur Bale, auch Kroos brachte seine Kritiker erst einmal zum Schweigen. Als "Kunstwerk" bezeichnete die Sporttageszeitung "Marca" den Treffer des 29-Jährigen zum 2:0 (61.), "AS" schrieb vom "Kroos-Wahnsinn", von einer "Rakete", die "die Spinnweben aus dem Tor" schoss, und jubelte den Treffer "direkt in den Olymp der besten Tore".

Einzig der Platzverweis für Luka Modric trübte Reals Fußball-Festtag. (Foto: imago images / Agencia EFE)

Vor nicht allzu langer Zeit hatten die beiden Blätter Kroos noch harsch kritisiert. Dieser spiele "wie gelangweilt", hieß es da in der vergangenen Saison nach der Vertragsverlängerung bis 2023. Kroos sei "ein Ballverteiler, der bei der Abwehrarbeit fast unsichtbar ist". Aber kaum war der glänzende Start in die Saison perfekt, der nur durch den Platzverweis von Weltfußballer Luka Modric (57.) getrübt wurde, war die Gemütslage wieder ganz anders. Da der FC Barcelona zum Auftakt direkt 0:1 bei Athletic Bilbao verlor, stehen die Königlichen erstmals seit 818 Tagen wieder vor dem Erzrivalen. Damals, am Ende der Saison 2016/17, holte Real seinen bislang letzten Meistertitel.

Bis dahin ist der Weg freilich noch weit, doch auch Trainer Zidane war die Erleichterung anzumerken, schließlich hatte er nach der schwachen Vorbereitung und der Posse um Bale ebenfalls viel Kritik einstecken müssen. "Wir haben von Anfang an ein komplettes Match gespielt", sagte er und prophezeite: "Nicht viele Teams werden hierher kommen und auf diese Weise gewinnen."