Von Satou Sabally werden in der besten Frauen-Basketballliga der Welt große Dinge erwartet. In der vergangenen Nacht gelingt der Deutschen nun nach einem soliden Start ins neue Basketball-Leben das erste "Monsterspiel".

Als Allzweckwaffe hatte Satou Sabally wirklich überall ihre Hände drin. Die Newcomerin erzielte den ersten und letzten Korb, machte den vorentscheidenden Block - und war darüber hinaus Topscorerin des Abends: Mit 23 Punkten und starken 17 Rebounds setzte die deutsche Basketballerin im dritten Einsatz für die Dallas Wings in der US-Profiliga WNBA ein echtes Ausrufezeichen.

"Ich habe hart gespielt und ein paar Punkte gemacht", sagte die 22-Jährige nach ihrem überzeugenden Double-Double beim 76:73 gegen Indiana Fever, bescheidene Worte für eine Matchwinnerin. Ganz anders klang da Brian Agler, der Trainer der Wings war restlos begeistert und attestierte seinem Schützling ein "Monsterspiel".

Nach soliden Auftritten gegen Atlanta Dream (11 Punkte) und New York Liberty (12) zeigte Sabally, warum sie im diesjährigen Draft von Dallas an Nummer zwei ausgewählt worden war, früher als jeder andere deutsche Sportler oder Sportlerin von einem US-Profi-Team. 9,7 Sekunden vor Schluss gelang ihr der vorentscheidende Block, kurz darauf sorgte sie auf der anderen Seite des Courts in Bradenton/Florida mit zwei erfolgreichen Freiwürfen für den Endstand.

Mindestens genauso wertvoll wie die vielen Punkte war ihre Arbeit am Brett. "Ich hatte noch nie ein Spiel mit 17 Rebounds, das war cool", sagte Sabally, die sogar ihre Bestmarke aus der College-Zeit in Oregon toppte. Und dennoch übte sie sich in Understatement: "Manchmal passiert so etwas einfach, man steht am richtigen Platz."

"Dafür sieht es gut aus"

Alles klappte noch nicht, gerade bei den Dreiern ist Luft nach oben, Sabally warf bei vier Versuchen viermal daneben. Daran müsse sich wohl "noch etwas arbeiten", sagte die in New York geborene und in Berlin aufgewachsene Ausnahmeerscheinung. Headcoach Agler erwartet noch viel von Sabally. Von ihren Qualitäten ist er ohnehin überzeugt. "Sie ist eine sehr reife Person, eine sehr reife Spielerin", sagte der 61-Jährige: "Sie hat in den letzten beiden Spielen einen Schritt nach vorn gemacht."

Sabally, bekannt für ihre Vielseitigkeit, holte mit Dallas den zweiten Sieg im dritten Spiel. Das Team ist im Soll, nur die Washington Mystics haben eine bessere Bilanz (3:0). Nach 22 Partien in der IMG Academy, wo die gesamte Hauptrunde abgeschlossen von der Außenwelt ausgespielt wird, kommen acht Klubs in die Play-offs. Das Highlight gegen Indiana dank eines späten 13:4-Runs dürfte auf dem weiteren Weg helfen. "Das gibt mir viel Selbstvertrauen. Wir können viele gute Dinge mitnehmen", sagte Rookie Sabally: "Wir kennen uns erst drei Wochen, dafür sieht es gut aus."