Das deutsche Eishockey-Nationalteam verliert das abschließende Testspiel gegen die USA, trotzdem zeigen sich die Spieler zufrieden. Für mächtig Euphorie sorgt die Zusage von NHL-Star Moritz Seider. Am Freitag steht bei der WM die erste Bewährungsprobe an.

Trotz der Niederlage zum Abschluss der WM-Vorbereitung fühlt sich das deutsche Eishockey-Nationalteam für den Turnier-Auftakt am Freitag im finnischen Tampere gegen Schweden gerüstet. "Wir sind nicht so weit weg", sagte Kapitän Moritz Müller nach dem 3:6 im abschließenden Testspiel gegen WM-Gruppengegner USA. "Ich finde, dass das Ergebnis vielleicht nicht ganz den Spielverlauf widergespiegelt hat. Ich fand, dass wir viele gute Sachen gemacht haben, auf denen wir aufbauen können", bilanzierte der Verteidiger der Kölner Haie.

Wie Angreifer Dominik Kahun monierte Müller allerdings auch, dass sich die Chancenverwertung verbessern müsse. Lange hatte das Team von Neu-Bundestrainer Harold Kreis Schwächen im Abschluss gezeigt, alle drei deutschen Treffer fielen erst in den letzten gut zehn Minuten. "Ich denke, wir können eigentlich ganz zufrieden sein. Wir haben mitgehalten, wir haben unsere Chancen kreiert", sagte Doppeltorschütze Kahun. Der Profi des SC Bern freute sich über die am Ende doch noch erfolgreiche Offensive: "Natürlich ist es immer gut, wenn man Selbstvertrauen haben kann mit der Offensive. Ich glaube, da haben wir einen guten Job getan."

"Eine unglaubliche Nachricht für uns"

Für Euphorie im Team sorgt derweil die WM-Zusage von NHL-Top-Verteidiger Moritz Seider. "Wir sind sehr froh. Er ist ein international fantastischer Spieler, der uns einfach verstärkt", sagte Kreis. Der 22 Jahre alte Seider war am Montagabend doch noch zum deutschen Team gestoßen, nachdem er zunächst verletzt abgesagt hatte. Nach einigen Tagen Regeneration und Abstimmung mit Physiotherapeuten hatte sich Seider aber erneut an den Deutschen Eishockey-Bund gewandt, um seine Teilnahme anzubieten.

"Ich muss auch Respekt sagen an Mo, dass er kommt. Wir kennen alle seine Situation. Du weißt, was demnächst für ihn ansteht in Detroit", sagte Kapitän Müller angesichts anstehender wichtiger Vertragsgespräche mit den Red Wings. Seider steht vor seinem ersten großen Vertrag in der NHL und würde diesen mit einer Verletzung bei der WM gefährden. "Trotzdem zu sagen 'ich mache das' - das ist wirklich eine starke Leistung von ihm. Das wissen wir sehr zu schätzen", sagte Müller. "Das ist eine unglaubliche Nachricht für uns", sagte auch Kahun. "Er gehört mittlerweile zu den besten Verteidigern der Welt. Alle Jungs freuen sich, wenn er da ist."

Auch laut Torhüter Mathias Niederberger steigert Seiders WM-Teilnahme die Chancen des deutschen Teams erheblich. "Wir freuen uns extrem. Der Junge ist so gut und wird uns richtig weiterhelfen", sagte Niederberger vor dem Abflug am Mittwoch nach Tampere. Dort bestreitet das deutsche Team am Freitag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) das erste Vorrundenspiel gegen den elfmaligen Weltmeister Schweden. Ob Seider dann bereits mitwirken kann, ist indes noch unklar. Nach dem Auftakt gegen Schweden sind am Samstag Gastgeber und Titelverteidiger Finnland und am folgenden Montag die USA die Gegner.