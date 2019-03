Alexander Bolschunow ist nun der jüngste Sieger am Holmenkollen.

Russen feiern Vierfach-Sieg am Holmenkollen

Langlauf-Watschn für Norwegen Russen feiern Vierfach-Sieg am Holmenkollen

Beeindruckende Dominanz: Alexander Bolschunow gewinnt vor drei russischen Teamkollegen das legendäre 50 Kilometer-Rennen am norwegischen Holmenkollen. Die Gastgeber kassieren eine empfindliche Niederlage. Besonders bitter endet der Tag für Topstar Johannes Hösflot Kläbo.

Der russische Langläufer Alexander Bolschunow hat das 50-Kilometer-Rennen am Holmenkollen in Oslo gewonnen - vor drei Teamkollegen. Der 22-Jährige setzte sich im Klassik-Massenstart nach 2:23:49,8 Stunden mit einer Sekunde Vorsprung vor Maxim Wylegschanin durch und wurde zum jüngsten Sieger in der Geschichte des erstmals 1898 ausgetragenen Laufes. Bolschunow hatte sechs Tage zuvor beim im freien Stil ausgetragenen Wettbewerb der WM eine seiner vier Silbermedaillen der Titelkämpfe geholt.

Hinter Wylegschanin, der nun das letzte Rennen seiner Karriere bestritt, kamen Andrej Larkow und Ilja Semikow auf Platz drei und vier. Die Norweger erlebten derweil bei ihrem großen Langlauf-Volksfest eine empfindliche Niederlage. Bester Läufer war Martin Johnsrud Sundby auf Platz sechs, der frischgebackene 50-km-Weltmeister Hans Christer Holund landete auf Rang 15. Topstar Johannes Hösflot Kläbo fiel rund 15 Kilometer vor dem Ziel zurück, schenkte das Rennen danach ab und wurde 38. mit über sechs Minuten Rückstand.

Thomas Wick, einziger deutscher Starter am Samstag, hielt auf den ersten 35 km gut mit, musste dann aber abreißen lassen. Der Thüringer beendete den Wettkampf mit 2:22,5 Minuten Rückstand auf Platz 27. "Wir können zufrieden sein, da können wir drauf aufbauen", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder in der ARD. Wick habe "ein gutes Rennen absolviert".

Durch den Sieg übernahm Bolschunow mit 1230 Punkten auch die Führung im Gesamtweltcup von Kläbo. Der geschlagene Norwegen steht weiter bei 1181 Zählern. Am Sonntag (ab 11.45 Uhr) steht der Klassiker der Frauen an, dann geht es für Norwegens Topfavoritin Therese Johaug über 30 Kilometer.