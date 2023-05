Die Schweden verlieren das "Gruppenfinale" bei der Eishockey-WM gegen die USA, unglücklich in der Overtime. Besonders bitter endet die Partie für das Toptalent Lucas Raymond, der 21-Jährige verliert noch einen Zahn. Deutschlands Viertelfinalgegner tut sich derweil schwer.

Co-Gastgeber Lettland hat sich bei der Eishockey-WM in Tampere und Riga den letzten Platz im Viertelfinale geschnappt. Gegen die bereits als Sieger der Vorrundengruppe B in Riga feststehende und wegen grandioser Leistungen bereits als "weißes Ballett" gefeierte Schweiz gewannen die Balten nach einem fantastischen Duell überraschend mit 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) nach Verlängerung und schoben sich auf Rang drei. Dem Olympiadritten Slowakei nutzte das 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) gegen Norwegen im Fernduell mit Lettland nichts mehr.

Der Schwede Lucas Raymond verlor einen Zahn. (Foto: AP)

Der Knockout der Slowakei als Gruppenfünfter erhöht die Chancen Deutschlands, sich über die Weltrangliste nach dem Ende der WM direkt für die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand zu qualifizieren.

Die feurigen Letten, die in der ersten K.o.-Runde am Donnerstag auf die USA treffen, gingen durch Ralfs Freibergs (22.) und Rodrigo Abols (27.) zweimal in Führung, aber der deutsche Viertelfinalgegner Schweiz drehte durch Treffer von Kevin Fiala (27.), Marco Miranda (48.) und Rekordnationalspieler Andres Ambühl (54.) das Spiel. Der Iserlohner Kaspars Daugavins (55.) erzwang jedoch die Verlängerung und damit den noch notwendigen Punkt für die Gastgeber. Der Kessel in Riga kochte. In der Overtime traf dann Rudolfs Balcers (63.), der Kessel kochte über. Allerdings: Die Eidgenossen, die bis dahin alle sechs Vorrundenspiele gewonnen hatten, schonten einige Stars für das Viertelfinale gegen Deutschland.

Lucas Raymond verliert einen Zahn

Zuvor hatte sich Kanada durch das 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) gegen Tschechien Platz zwei und ein Duell mit Finnland gesichert. Peyton Krebs (20.), Tyler Myers (45.) und Lawson Crouse (60.) trafen für den Rekordweltmeister.

In der Gruppe A in Tampere holten sich die Amerikaner dank des 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Schweden Platz eins - mit einer historischen Leistung: Als erstes US-Team gewannen sie sieben Spiele bei einem WM-Turnier in Serie. Nick Bonino (17.), Conor Garland (34.), Lane Hutson (40.) und Dylan Samberg (62.) trafen für die USA. Leo Carlsson (10./55.) und Timothy Liljegren (58.) hatten Schweden in die Verlängerung gebracht.

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall: US-Torschütze Garland zog bei einem Schuss durch und traf Lucas Raymond im Gesicht - der Schwede verlor dabei einen Zahn, den er kurz darauf vom Eis klaubte. Die Tre Kronor treffen im Viertelfinale auf Tschechien. Weltmeister und Olympiasieger Finnland schloss die Vorrunde mit einem 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)-Kantersieg gegen Dänemark als Dritter ab.