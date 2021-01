Historischer Erfolg in Danzig

Historischer Erfolg in Danzig Seidel ist Deutschlands neue Eiskönigin

Ein Jahr kein Wettkampf - und dann der größte Erfolg der Karriere: Shorttrackerin Anna Seidel erkämpft bei der EM in Polen drei Medaillen. Allein die Olympiasiegerin ist zu stark. Doch mit ihrem Erfolg, ist die 22-Jährige nun Deutschlands aktuell erfolgreichste Frau auf dem Eisoval.

Anna Seidel hob auf dem Podium jubelnd die Arme, die Silbermedaille trug sie stolz um dem Hals. Ein Jahr hatte Deutschlands beste Shorttrackerin coronabedingt auf einen Wettkampf warten müssen - und leistete beim ersten Härtetest dann gleich Historisches: Bei den Europameisterschaften im polnischen Danzig gewann die 22-Jährige aus Dresden Silber im Mehrkampf. Das ist noch keiner deutschen Frau gelungen. Zuvor hatte Seidel auf den Einzelstrecken bereits Silber über 1500 Meter und Bronze über 1000 Meter gewonnen, am Ende stand ihr mit Abstand stärkstes Ergebnis auf EM-Niveau.

"Nach der langen, coronabedingten Wartezeit bin ich super happy, dass ich gleich beim ersten Wettkampf meine Leistung so gut abrufen konnte", sagte Seidel. Am Vortag hatte sie sich nur 1000-Meter-Olympiasiegerin Suzanne Schulting aus den Niederlanden geschlagen geben müssen "Die Silbermedaille bedeutet mir sehr viel, gerade in dieser Zeit."

Am heutigen Sonntag waren über 1500 Meter erneut die alles dominierende Schulting und ihre Landsfrau Selma Poutsma schneller als Seidel. Die Deutsche sicherte Rang drei mit 16 Tausendstelsekunden Vorsprung auf die Russin Jekaterina Efremenkowa.

Im Superfinale über die 3000 Meter profitierte sie dann von Strafen gegen Schulting und Poutsma, die sich gegenseitig behindert hatten und wurde Zweite. Die Punkte genügten schließlich für Rang zwei im Gesamtranking hinter Schulting. Insgesamt waren es für Seidel, die über 500 m im Viertelfinale scheiterte, die EM-Medaillen Nummer vier bis sechs: 2016 und 2018 über 1000 Meter sowie im vergangenen Jahr über 1500 Meter hatte sie jeweils Bronze gewonnen.