Statt mit Thermounterwäsche haben die Skispringer diesmal die Badehose im Gepäck. Erstmals treten sie bei den Europaspielen bei einem Sommer-Großevent an. Der Klimawandel bedingt neue Wege - und die Verantwortlichen träumen schon von ganz neuen Einnahmequellen.

Die Pudelmütze kann Constantin Schmid daheim lassen, die dicken Handschuhe ebenso. Bis zu 27 Grad werden in den kommenden Tagen bei den Europaspielen in Krakau erwartet, doch dem Skispringer ist die ungewohnte Hitze egal. "Ich fahre dorthin wie zu jedem anderen Großereignis auch - auch wenn es für das Skispringen das erste Mal im Sommer stattfindet", sagt der Olympia-Dritte mit der Mannschaft.

Nie zuvor haben Skisprung-Wettbewerbe bei einem Sommer-Großevent stattgefunden, die Premiere in Polen soll vor allem ein Zeichen sein. "Ich finde die Entwicklung in Ordnung, weil Skispringen momentan eine Sommer- wie Wintersportart ist", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher und betont: "In Zukunft wird es öfter mal hochwertige Sommerwettkämpfe geben. Das ist der erste Schritt."

Skispringen ohne Schnee funktioniert

Wie so viele andere Wintersportarten macht sich das Skispringen in Zeiten des Klimawandels Sorgen, doch anders als die Alpinen oder Biathleten haben die Weitenjäger schon jetzt Lösungen parat. Das bewies bereits der vergangene Winter, als im polnischen Wisla erstmals ein Weltcup auf Matten ausgetragen wurde. Längst gibt es Überlegungen, den Weltcup auf das ganze Jahr auszudehnen - schließlich kann die Sportart ganz ohne Schnee auskommen.

Nicht nur Schmid freut sich daher auf das ungewöhnliche Gastspiel in Polen, neben je zwei Einzel-Entscheidungen für Frauen und Männer steht dort auch ein Mixed auf dem Programm. Er wolle "den Leuten zeigen, dass Skispringen auch im Sommer funktioniert", sagt Schmid. Frauen-Bundestrainer Maximilian Mechler hofft gar auf ein "olympisches Flair" als Entschädigung für die Winterspiele in Peking, wo wegen Corona keine Stimmung aufgekommen war.

"Bisschen Olympialuft schnappen"

Einen Hauch von Olympia erwartet auch Horngacher. Der Österreicher lässt daher seine Topspringer wie Karl Geiger oder Andreas Wellinger daheim, stattdessen sollen die Youngster Felix Hoffmann, Philipp Raimund, Luca Roth und Schmid in Krakau "ein bisschen Olympialuft schnappen, um für die kommenden Jahre vorbereitet zu sein", so Horngacher. Die Sommerspiele kommen da gerade recht.

Und vielleicht ist Krakau am Ende nur der Anfang eines langen Weges, der bis in die Wüste führt. Denn auch dem FIS-Renndirektor Sandro Pertile gefällt die Idee vom Ganzjahressport. "Skispringen ist eine Show", sagte Pertile Anfang März der slowenischen Tageszeitung "Dnevnik", er träumt von einer mobilen Schanze, die überall auf der Welt aufgebaut werden kann: "In Dubai oder in Las Vegas anzutreten, wäre definitiv etwas, was das Skispringen dringend braucht."