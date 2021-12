Niemand konnte vor neun Monaten sicher sagen, ob Daniel-André Tande jemals wieder Skispringen können wird. Nach seinem Horrorsturz liegt er mehrere Tage im Koma. Inzwischen steht er wieder auf der Schanze und will zum Unglücksort zurück.

Der vor rund neun Monaten schwer gestürzte Skispringer Daniel-André Tande peilt eine Rückkehr zum Unglücksort Planica an. "Neben der Tournee und Olympia gibt es aber ein ganz besonderes Ziel: Ich will im März wieder in Planica beim Skifliegen dabei sein. Ich möchte die Schanze besiegen", sagte Tande in einem Interview der "Bild am Sonntag".

Nach einem Horrorsturz auf der Riesenanlage im slowenischen Planica lag der 27-Jährige in diesem März mehrere Tage im Koma. Er zog sich einen Schlüsselbeinbruch und eine punktierte Lunge zu, zudem stellten die Ärzte vier Hirnblutungen fest.

"Ich kann nicht einschätzen, wie mein Körper reagieren wird, wenn ich an diesen Ort zurückkehre. Wenn ich oben an der Schanze bin und erstarre, dann drehe ich einfach wieder um und nehme den Lift nach unten", sagte Tande.

Tande schon wieder auf dem Podest

Im laufenden Winter läuft es für den Norweger solide. Bei der Vierschanzentournee gehört er zum Aufgebot des Teams von Cheftrainer Alexander Stöckl. Im sächsischen Klingenthal stand er vor zwei Wochen bereits wieder auf dem Podest. "Von dem Moment an, als ich aus dem Koma erwacht bin, habe ich immer daran geglaubt", sagte er nach seiner Rückkehr in die Skisprung-Elite der Zeitung VG.

Auch sein Trainer Stöckl war über das Comeback hocherfreut. "Vor einem halben Jahr war bei ihm von Skispringen noch keine Rede", sagte der Österreicher bei VG: "Da ging es nur darum, dass Daniel wieder gesund wurde. Aber als er anfing zu springen, sahen wir seine Liebe zu diesem Sport. Dieser zweite Platz ist sehr verdient."