Massensturz bei Rad-Klassiker: Sky-Talent Bernal verletzt sich schwer

Der Sieg von Radprofi Julian Alaphilippe in San Sebastian wird von einem schweren Sturz überschattet. Im Feld kommt der 21-jährige Egan Bernal zu Fall und wird von mehreren Fahrern überrollt und schwer im Gesicht verletzt. Der Spanier Mikel Landa erleidet einen Wirbelbruch.

Ein schwerer Sturz der Radprofis Egan Bernal aus Kolumbien (Team Sky) und des Spaniers Mikel Landa (Movistar) hat das prestigeträchtige Eintagesrennen Clasica San Sebastian überschattet. Etwa 20 Kilometer vor dem Ziel kam Bernal nach einem Kontakt zu Fall und wurde von mehreren Fahrern überrollt, auch Landa ging in der Folge zu Boden. Beide mussten intensiv medizinisch versorgt und im Krankenwagen abtransportiert werden, waren aber bei Bewusstsein.

Den Sieg nach 228,7 Kilometern mit Start und Ziel in der baskischen Stadt San Sebastian sicherte sich der Franzose Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), der in der vergangenen Woche das Bergtrikot und zwei Etappen bei der Tour de France gewonnen hatte. Er setzte sich im Schlusssprint gegen Mitausreißer Bauke Mollema (Trek-Segafredo) durch. Der Niederländer gilt als Spezialist für das Rennen an der spanischen Atlantikküste: Vor zwei Jahren hatte er es gewonnen und im vergangenen Jahr Platz drei belegt.

Die beiden Fahrer hatten sich am letzten Anstieg etwa acht Kilometer vor dem Ziel abgesetzt. Den Sprint der Verfolger um Platz drei gewann der französische Meister Anthony Roux (Groupama-FDJ) vor Greg van Avermaet (BMC). Von den vier deutschen Fahrern - Christoph Pfingsten, Andreas Schillinger (beide Bora-hansgrohe), Paul Martens (LottoNL-Jumbo) und Simon Geschke (Sunweb) erreichte keiner das Ziel. Insgesamt wurden auch nur 82 der 153 gestarteten Fahrer im Endklassement gelistet.

Nach dem Rennen teilte Bernals Team mit, der 21-Jährige sei bei Bewusstsein, er habe aber schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Untersuchungen in einem Krankenhaus ergaben einen Nasenbeinbruch und eine Kinnverletzung. Landa zog sich einen nicht-verschobenen Lendenwirbelbruch zu. Er werde mindestens zwei Wochen komplett pausieren müssen, teilte sein Team mit. Die Clasica San Sebastian zählt zu den wichtigsten Eintagesrennen im Kalender. Es wird jährlich Ende Juli oder Anfang August ausgetragen. Einziger deutscher Sieger bislang war der damalige Telekom-Fahrer Udo Bölts im Jahr 1996.

