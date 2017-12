Sport

Darts-WM vor Generationenduell: Taylor wirft sich locker ins Achtelfinale

Rekordtitelträger Phil Taylor gibt sich bei der Darts-WM keine Blöße und dem Gegner keine Chance. "The Power" besiegt Justin Pipe deutlich und zieht völlig ungefährdet in die Runde der letzten 16 ein. Dort wartet ein Ex-Nachwuchsweltmeister.

Rekordweltmeister Phil Taylor hat bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace souverän das Achtelfinale erreicht. Der 16-malige Champion besiegte bei seinem letzten Turnier als Profi seinen englischen Landsmann Justin Pipe 4:0. Nach den 25. Titelkämpfen der Professional Darts Corporation (PDC) wird der 57-Jährige seine Karriere beenden.

Im Achtelfinale wartet auf "The Power" eine lösbare Aufgabe. Am 28. Dezember bekommt es der Sechste der PDC-Geldrangliste mit dem früheren Jugend-Weltmeister Keegan Brown zu tun. Der 25 Jahre alte Engländer, der in der ersten Runde überraschend den Spitzenspieler James Wade besiegte, hat gegen Taylor eine Bilanz von 2:2.

Die WM ist mit der Rekordsumme von umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotiert. Aus deutscher Sicht ist noch Kevin Münch aus Bochum vertreten, der mit einem Coup gegen den zweimaligen Champion Adrian Lewis in die zweite Runde eingezogen war. Sein Gegner ist am 27. Dezember um 15.30 Uhr (Sport1/DAZN) der Spanier Antonio Alcinas.

Zuvor hatten bereits Titelverteidiger Michael van Gerwen, der frühere Weltmeister Gary Anderson und Österreichs erfolgreichster Darts-Spieler Mensur Suljovic das Achtelfinale erreicht. Weltmeister van Gerwen gab beim 4:0 gegen den Engländer James Wilson kein einziges Leg ab und untermauerte mit einem Drei-Dart-Schnitt von 108,8 Punkten eindrucksvoll seinen Status als Topfavorit.

Der zweimalige Champion Gary Anderson aus Schottland setzte sich 4:1 gegen Paul Lim aus Singapur durch. Lim, der bereits 1990 einen Neun-Darter bei der Weltmeisterschaft geworfen hatte, verpasste im zweiten Satz das Doppelfeld für ein perfektes Leg. Suljovic, erfolgreichster Darts-Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, drehte bei seinem 4:2-Sieg gegen Robert Thornton aus Schottland einen Satzrückstand.

