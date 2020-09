Carla Suarez Navarro im Juli 2019: In Wimbledon schaffte sie es noch einmal unter die letzten 16 beim bedeutendsten Tennisturnier der Welt.

Carla Suarez Navarro kämpft gegen Lymphknotenkrebs. Das macht die ehemalige Top-10-Spielerin öffentlich, während ihre Kolleginnen bei den US Open ein bisschen Normalität zurück erspielen wollen. Die Teilnahme am Grand-Slam-Turnier hatte die Spanierin abgesagt - "aus gesundheitlichen Gründen".

Die spanische Tennisspielerin Carla Suarez Navarro ist an Lymphknotenkrebs erkrankt und muss sich einer sechsmonatigen Chemotherapie unterziehen. Dies teilte die frühere Nummer sechs der Weltrangliste bei Twitter mit. Bei der 31-Jährigen wurde das Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, dabei handelt es sich um einen bösartigen Tumor im Lymphsystem. Vor einer Woche hatte die Spanierin "aus gesundheitlichen Gründen" ihren Verzicht auf die US Open verkündet. Nun machte die ehemalige Top-Ten-Spielerin die Diagnose öffentlich.

"Ich muss mich einer komplizierten Realität stellen. Es ist an der Zeit, dies zu akzeptieren und zu versuchen, im Vertrauen auf den medizinischen Rat voranzukommen. Ich werde trotz der Widrigkeiten immer positiv bleiben", schrieb Suarez Navarro. "Geduld und Selbstvertrauen haben mich durch meine Karriere geführt. Dies ist mit Sicherheit nicht mein einfachster Gegner. Aber ich werde mein Bestes geben." Im vergangenen Dezember hatte sie verkündet, dass sie nach dem Jahr 2020 ihre Karriere beenden werde.

Aufmunternde Worte gab es sofort von zahlreichen Kolleginnen. "Wenn ich jemanden kenne, der damit umgehen kann, dann bist du es", schrieb die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien in den Sozialen Medien: "Du bist eine Kämpferin und ein großer Champion mit viel positiver Energie." Die Weltranglisten-Zweite Simona Halep schrieb: "Ich denke an dich und weiß, dass ein starker und besonderer Mensch wie du das durchstehen kann." Zuspruch gab es auch von Novak Djokovic. "Ich habe keine Zweifel, dass du das durchstehen wirst", twitterte der 17-malige Grand-Slam-Champion: "Bleib positiv und komm bald wieder."

Suarez Navarro ist seit 2003 auf der WTA-Tour der besten Tennisspielerinnen der Welt unterwegs und gewann in dieser Zeit zwei Turniere. Bereits 2019 hatte sie nur noch wenige Turniere bestritten, in Wimbledon schaffte sie aber noch einmal den Einzug ins Achtelfinale. Im Februar erreichte Suarez Navarro, die am 3. September ihren 32. Geburtstag im Krankenhaus verbringen wird, mit Platz sechs ihre höchste Weltranglisten-Platzierung.