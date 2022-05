USA und Eishockey-WM - das passt einfach nicht zusammen. Der letzte Titel liegt mehr als sechs Jahrzehnte zurück. In diesem Jahrgreift das Team im Spiel um Platz drei nach einer Medaille und wird im letzten Drittel regelrecht vorgeführt.

Es sollte der versöhnliche Abschluss der Eishockey-WM für die USA werden - doch das Spiel um Platz drei geriet zum Debakel. Gegen Tschechien setzte es nach einem regelrechten Desaster im dritten Drittel eine 4:8-Niederlage (3:1, 0:1, 1:6). Die Tschechen beendeten das Turnier damit auf Platz drei und holten damit erstmals seit zehn Jahren wieder eine Medaille bei der WM.

Tschechien, das die deutsche Mannschaft im Viertelfinale ausgeschaltet hatte, war im Halbfinale klar an Kanada gescheitert (1:6). Die Amerikaner hatten gegen Gastgeber und Olympiasieger Finnland den Kürzeren gezogen (3:4). Im Finale stehen sich am Abend (ab 19.20 Uhr) damit Kanada und Finnland gegenüber.

Die USA, die im vergangenen Jahr gegen Deutschland WM-Bronze gewonnen hatten, führten im Spiel um Bronze nach dem ersten Drittel durch Tore der NHL-Profis Karson Kuhlmann (10./20. Minute) und Adam Gaudette (13.) bereits 3:1. Nach einem Gegentor von Jiri Cernoch (16.) und dem Anschlusstor von Jiri Smejkal (33.) im Mittelabschnitt drehten die Tschechen im Schlussdrittel dann aberrichtig auf. NHL-Torjäger David Pastrnak (41.), Roman Cervenka (43.) und erneut Pastrnak (44.) drehten das Spiel binnen 166 Sekunden komplettim finnischen Tampere.

Das US-Team hatte überhaupt keine Offensiv-Aktionen mehr. Sogar in Unterzahl traf David Kampf (55.) und wenig später noch einmal ins leere US-Tor (59.). Pastrnak gelang am Ende gar noch sein siebtes Turniertor (60.). Zuvor hatte Thomas Bordeleau (59.) für die USA lediglich noch Ergebniskorrektur betrieben. Für die USA bleibt es damit bei der ernüchternden Bilanz: Letztmals 1960 Weltmeister und seither 15-mal im Halbfinale gescheitert.

Die Tschechen, die zuletzt 2012 ebenfalls in Finnland WM-Bronze gewonnen hatten, hatten am Donnerstag im Viertelfinale Deutschland mit 4:1 besiegt. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm belegt damit in der Endabrechnung Rang sieben. Im vergangenen Jahr bei der WM in Riga war Deutschland noch Vierter geworden.