In Manchester erstochen Tyson Fury will nach Tod seines Cousins härtere Strafen

Mit einem Messerstich in den Hals sei sein Cousin getötet worden, schreibt Boxstar Tyson Fury am Wochenende. Der im April als ungeschlagener Schwergewichts-Weltmeister zurückgetretene Brite appelliert an seine Regierung, der "Pandemie" Messergewalt entschlossener entgegenzutreten.

Der Schwergewichtsboxer Tyson Fury hat die britische Regierung nach dem gewaltsamen Tod seines Cousins zu einem entschlosseneren Vorgehen gegen Messergewalt aufgerufen. "Mein Cousin wurde vergangene Nacht ermordet, durch einen Messerstich in den Hals", erklärte der britische WBC-Weltmeister in Onlinenetzwerken. Angesichts des Ausmaßes der durch Messerangriffe verursachten Tode sprach Fury von einer "Pandemie", von der "man nicht weiß, wie schlimm es ist, bis es einen der eigenen Leute trifft!"

"Es wird immer lächerlicher, dass so viele Idioten Messer tragen. Das muss so schnell wie möglich aufhören. Die britische Regierung muss härtere Strafen für Messergewalt einführen," forderte der 34-jährige Boxstar. Seinen Fans riet er, jeden Augenblick ihres Lebens zu genießen. Es sei "kostbar" und könnte ihnen jederzeit plötzlich genommen werden.

Die britische Polizei bestätigte, dass Furys 31-jähriger Cousin Rico Burton in der Nacht zum Sonntag in Altrincham nahe Manchester erstochen wurde. Bei dem Vorfall wurde demnach auch ein 17-Jähriger schwer verletzt. Zwei 20 und 21 Jahre alte Verdächtige wurden festgenommen. Die Ermittler gingen davon aus, dass Burton mit Freunden ausgegangen war und dabei Opfer eines "sinnlosen" und "ungeplanten" Angriffs wurde.

Die von der Polizei in England und Wales erfassten Messerstechereien sind binnen eines Jahres um zehn Prozent gestiegen. Zwischen März 2021 und März dieses Jahres wurden demnach über 49.000 Straftaten mit Messern registriert.

Tyson Fury war im April nach einem Kampf gegen Dillian Whyte erst als erster ungeschlagener Schwergewichtsweltmeister seit der Box-Legende Rocky Marciano zurückgetreten.