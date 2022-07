Der UFC-Titelwechsel im Bantamgewicht der Frauen im Dezember 2021 ist eine Riesenüberraschung für die MMA-Welt. Die bis dato ungefährdete Titelträgerin Nunes unterliegt der Herausforderin Peña. Im Rückkampf holt sich die beste Kämpferin der UFC-Geschichte den Gürtel auf beeindruckende Weise zurück.

Die Doppel-Championess ist zurück: Amanda Nunes hat den Titelrückkampf im Bantamgewicht der Frauen gegen die US-Amerikanerin Juliana Peña gewonnen. Im Hauptkampf von UFC 277 in der US-Stadt Dallas ging das erneute Käfigduell über die volle Distanz, die Ringrichter entschieden nach Punkten aber klar für Nunes (50-45, 50-43, 50-44). Damit hält die Mixed-Martial-Arts-Kämpferin wieder zwei Titel in der Ultimate Championship Fighting (UFC).

Peña war in allen Bereichen an diesem Abend unterlegen. (Foto: AP)

Im Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen im Dezember 2021, als Peña die Brasilianerin nach sechs Jahren ohne Niederlage überraschend entthronte, wirkte die "Löwin" Nunes an diesem Abend deutlich frischer und präziser in ihren Angriffen. Während Peña im ersten Kampf noch mit stürmischen Vorstößen überraschen konnte, zeigte Nunes dieses Mal gleich in Runde eins, dass sie die passenden Konter im Petto hat. So fing sich die US-Amerikanerin mehrere saubere Treffer durch Schläge und Legkicks ein.

In der zweiten Runde setzte die ehemalige Titelträgerin durch linke und rechte Haken die stärksten Treffer. Gleich dreimal beförderte sie Peña damit spektakulär zu Boden. Die Herausforderin verzichtete jedoch darauf, nachzusetzen und den Kampf auf den Boden zu verlagern. Nach Punkten lag die Brasilianerin damit zwei Runden vor der Titelträgerin.

In den folgenden beiden Runden versuchte Peña dem Kampf am Boden noch eine Wendung zu geben. Während in Runde drei noch alle Versuche eines Aufgabegriffes im Ansatz verpufften, konnte die bereits deutlich gezeichnete US-Amerikanerin in der vierten Runde einen tiefen Armhebel ansetzen. Der erfahrenen Nunes gelang es jedoch, sich aus dieser gefährlichen Situation befreien.

Neue Championess Nunes will gleich ein Bier

Der mittlerweile blutüberströmten Peña fehlten auch in der finalen Runde die Mittel, um Nunes' Sieg noch zu gefährden. Nehmerqualitäten und ein starkes Kinn bewies die 32-Jährige allerdings über die gesamten 25 Minuten. Selbst einen Aufgabegriff durch die Brasilianerin in den letzten Sekunden der Runde konnte sie noch abwehren.

Am Ende stand ein dominanter Punktsieg für Nunes, die zusammen mit ihrer Tochter ausgelassen im Ring feierte. "Wenn die Löwin ihre Beute nicht beim ersten Mal erlegt, dann eben im zweiten Anlauf", sagte die neue Bantamweight-Championess. Die erfolgreichste Kämpferin der UFC-Geschichte forderte die Menge abschließend auf, ihr ein Bier zu bringen. Das gab es dann auch beim Ausmarsch aus der Halle.