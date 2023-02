Kein Leichtathlet flog je so hoch wie Armand Duplantis. Es kommt sogar kaum einer überhaupt in die Sphären, in denen der Stabhochspringer über die Latte fliegt. Nun verbesserte der Superstar mal wieder seinen eigenen Weltrekord.

Stabhochsprung-Star Armand Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord schon wieder verbessert. Der 23 Jahre alte Olympiasieger und Weltmeister aus Schweden überquerte am Samstagabend bei einem Meeting im französischen Clermont-Ferrand die Marke von 6,22 Meter. "Das ist unglaublich, ich weiß nicht, was ich sagen soll", meinte "Mondo" Duplantis französischen Medien zufolge: "Ich erinnere mich nicht mal wirklich an die letzten Minuten oder den letzten Sprung."

Nachdem er die Höhe, die einen Zentimeter über seinem bisherigen Weltrekord lag, auch beim Hallen-Istaf in Berlin versucht, aber nicht geschafft hatte, gelang es ihm diesmal im dritten Versuch. Nach Angaben von World Athletic ist es bereits der sechste Weltrekord von Duplantis. Im Februar 2020 hatte er mit 6,17 Metern Renaud Lavillenie als Weltrekordinhaber abgelöst. Und der Franzose war nun auch der erste Gratulant: Lavillenie ist der Organisator des Meetings in Clermont-Ferrand und wurde Augenzeuge des erneuten unglaublichen Höhenflugs seines Nachfolgers.

Völlig konkurrenzlos

Duplantis war mit 5,71 m in den Wettbewerb eingestiegen und übersprang diese Höhe im ersten Versuch. Danach übersprang er 5,81 m und schaffte im zweiten Versuch 5,91 m. Als er im ersten Versuch 6,01 m übersprang, hatte er den Wettbewerb schon gewonnen: Keiner der übrigen Starter übersprang eine größere Höhe als 5,91 Meter. Der Rest des Abends war dann die große Weltrekordshow.

Duplantis ist derzeit der einzige Athlet, der die magische Sechs-Meter-Marke locker im Griff hat. Bei keinem der vergangenen Großereignisse übersprang auch nur einer der Konkurrenten mehr als 5,97 Meter. Bei Olympia 2021 in Tokio reichten dem Überflieger vergleichsweise bescheidene 6,02 Meter zu Gold, bei der Weltmeisterschaft in Oregon nutzte er die große Bühne für seinen bis zur Nacht von Clemont-Ferrand vorerst letzten Weltrekord: Die 6,21 Meter lagen 28 Zentimeter über der Silberhöhe des US-Amerikaners Christopher Nilsen. Duplantis sprang in seiner bisherigen Karriere insgesamt 60 Mal über sechs Meter.