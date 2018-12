Spannung pur bis zum letzten von insgesamt drei Match-Darts, dann ist die Sensation perfekt und Fanliebling van Barneveld bei der Darts-WM ausgeschieden - gleich im ersten Duell. Es könnte sein letztes WM-Turnier gewesen sein.

Das Favoritensterben bei der Darts-WM in London geht weiter. Den beiden Fan-Lieblingen Paul Lim und Peter Wright folgte nun auch der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld. Der Niederländer verlor in der zweiten Runde mit 2:3 gegen den Litauer Darius Labanauskas. Für van Barneveld war es das früheste WN-Aus seit 2012. Van Barneveld ist derzeit auf Rang 17 in der Weltrangliste notiert, Labanauskas auf Platz 108.

Der 51-jährige Van Barneveld hatte vor wenigen Wochen seinen Rücktritt angekündigt. Es könnte seine letzte Darts-WM seiner Karriere gewesen sein. Im kommenden Jahr müsste er sich für das mit 2,8 Millionen Euro dotierte Turnier qualifizieren.

Auch Wright schon draußen

Am Sonntag hatte der Mitfavorit und Weltranglistendritte Wright aus Schottland überraschend verloren. "Snakebite" Wright, der für seine schrillen Frisuren und bunten Klamotten bekannt ist, unterlag dem Spanier Toni Alcinas in Runde zwei mit 1:3.

Aus deutscher Sicht sind Max Hopp, der in Runde drei auf Topfavorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden trifft, und Gabriel Clemens noch im Turnier vertreten.