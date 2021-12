Als nächster Mifavorit startet Michael van Gerwen mit einem Sieg in die Darts-WM. Doch zu Beginn tut sich der dreimalige Weltmeister gegen seinen englischen Rivalen Chas Barstow schwer. Das könnte auch an einem kurzen Schockmoment nach dem Einlauf in die Halle gelegen haben.

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen ist mit einem klaren Erfolg in die Darts-WM in London gestartet. Am späten Samstagabend besiegte der Niederländer im Londoner "Ally Pally" seinen englischen Rivalen Chas Barstow mit 3:1. Van Gerwen hatte nur in der Anfangsphase Probleme, gab den ersten Satz ab, steigerte sich danach aber deutlich. Damit ist nach Weltmeister Gerwyn Price aus Wales und dem Schotten Peter Wright auch der dritte große Favorit erfolgreich in die WM gestartet. "Natürlich bin ich glücklich", kommentierte van Gerwen. "Ich muss aber in der nächsten Runde noch besser spielen. Du willst als Topspieler einfach durchkommen im ersten Spiel."

Vor Beginn des Spiels gab es einen kleinen Schockmoment für van Gerwen. Wie verschiedene Medien berichten, lagen seine Pfeile zunächst nicht wie gewohnt bereit. Erst nach einigen Sekunden der Ungewissheit wurden die Pfeile dann gebracht.

Die dritte Runde, in der es van Gerwen mit Chris Dobey aus England, Ben Robb aus Neuseeland oder Rusty-Jake Rodriguez aus Österreich zu tun bekommt, findet ab dem 27. Dezember statt. Der langjährige Primus van Gerwen hat das wichtigste Darts-Turnier der Welt 2014, 2017 und 2019 gewonnen. Vor einem Jahr schied er im Viertelfinale aus und wurde von Price als Nummer eins der Welt abgelöst.

Für große Begeisterung bei der Darts-WM hatte vorgestern indessen einer, der eigentlich nicht zum Kreis der Favoriten zählt, gesorgt. Debütant William Borland brachte mit einem Neun-Darter die Zuschauer im Alexandra Palace zum Beben und sprach nachher von "der besten Nacht meines Lebens". Verständlich, denn die Darts-WM erlebte das erste perfekte Spiel vor Zuschauern seit gut sechs Jahren.

Der 25 Jahre junge Schotte war vor dem Spiel nur Darts-Insidern bekannt gewesen. Beim betreffenden Spiel gegen den Engländer Bradley Brooks feierte Borland sein WM-Debüt - und siegte dann in solch einer Manier.