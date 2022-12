Den Minnesota Vikings gelingt in der NFL die größte Aufholjagd in der Geschichte der amerikanischen Football-Liga. Die Vikings gewinnen nach Verlängerung gegen die Indianapolis Colts - nachdem sie zur Halbzeit noch mit 0:33 zurückgelegen hatten.

Nach einem historischen Comeback haben sich die Minnesota Vikings als drittes Team für die Play-offs der Football-Profiliga NFL qualifiziert. Die Vikings lagen zur Halbzeit mit 0:33 gegen die Indianapolis Colts zurück, sie gewannen aber letztlich noch mit 39:36 in der Verlängerung und sicherten sich den Sieg in der NFC North. Noch nie hatte ein Team einen solchen Rückstand aufgeholt. Für Colts-Quarterback Matt Ryan war es ein Deja-vu: Im Super Bowl LI im Februar 2017 verlor er mit den Atlanta Falcons gegen Tom Bradys New England Patriots - trotz einer zwischenzeitlichen 28:3-Führung.

Minnesota war in der ersten Halbzeit chancenlos, doch nach der Pause drehten Quarterback Kirk Cousins und Co. auf. Den Colts gelang einzig ein Field Goal, so glichen die Vikings kurz vor Schluss aus. Running Back Dalvin Cook mit einem Touchdown und T. J. Hockenson per Two-Point-Conversion retteten das Team gerade noch so in die Verlängerung. Dort gelang Kicker Greg Joseph die Entscheidung. Quarterback Kirk Cousins warf gegen die Colts für 460 Yards Raumgewinn und vier Touchdown-Pässe, ihm unterliefen aber auch zwei Ballverluste. Mit K.J. Osborn und Justin Jefferson fingen gleich zwei Passempfänger mindestens zehn Würfe für mehr als 100 Yards Raumgewinn. Jefferson liegt bei drei noch ausstehenden Vorrunden-Partien auf Rekordkurs in der NFL.

Die bisher größte Aufholjagd war 1992 in den Playoffs den Buffalo Bills gelungen, die gegen die Houston Oilers nach zwischenzeitlichem 3:35-Rückstand noch 41:38 nach Verlängerung gewannen. Die Bills qualifizierten sich am Samstag ebenfalls als Divisions-Sieger für die Playoffs - mit einem 32:29-Sieg bei heftigem Schneefall gegen die Miami Dolphins. Kicker Tyler Bass gelang das entscheidende Field Goal mit ablaufender Uhr.

Zudem erhielten Deshaun Watson und die Cleveland Browns ihre Playoff-Hoffnungen aufrecht, sie gewannen 13:3 gegen die Baltimore Ravens. Für Watson war es das erste Heimspiel für die Browns, nachdem er zu Saisonbeginn wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs für elf Spiele suspendiert gewesen war.