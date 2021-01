Ein Flugzeugabsturz schockt den brasilianischen Fußball. Kurz nach dem Start zerschellt ein Kleinflugzeug am Boden - vier Spieler und der Präsident des Viertligisten Palmas Futebol e Regatas kommen ums Leben. Der Vorfall erinnert an einen dramatischen Absturz aus dem Jahr 2016.

Bei einem Unfall eines Kleinflugzeugs sind in Brasilien vier Fußballspieler und der Präsident des Vereins Palmas Futebol e Regatas ums Leben gekommen. Auch der Pilot starb bei dem Unglück am Sonntagmorgen (Ortszeit) im zentralbrasilianischen Bundesstaat Toncantin, wie der Viertligist mitteilte. Der Flieger war demnach beim Start von einem kleinen Flugfeld in der Gemeinde Porto Nacional abgestürzt. Es gebe keine Überlebenden. Bilder in Medienberichten zeigten das Wrack der Maschine, wenige Meter von der Piste entfernt, in Flammen. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben.

Die Spieler und der Klub-Präsident Lucas Meira waren den Angaben zufolge unterwegs in die Stadt Goiânia, wo Palmas am Montag ein Spiel im regionalen Pokalwettbewerb Copa Verde gegen den Drittligisten Vila Nova bestreiten sollte. Die Partie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, wie der brasilianische Fußballverband CBF mitteilte. Der Opfer sollte demnach in jedem Spiel in Brasilien am Sonntag mit einer Schweigeminute gedacht werden.

Am 28. November 2016 war ein Flugzeug der brasilianischen Fußballmannschaft Chapecoense auf dem Weg nach Medellín zum Finalhinspiel um den Südamerika-Pokal Copa Sudamericana in Kolumbien abgestürzt. 71 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter fast alle Spieler sowie Betreuer, Trainer und mitreisende Journalisten. Sechs Passagiere überlebten. Die kolumbianische Luftfahrtbehörde stellte später Benzinmangel als Ursache der Tragödie fest. Mehr als vier Jahre nach dem tragischen Flugzeugabsturz, bei dem fast die gesamte Mannschaft den Tod fand, hat Chapecoense zuletzt die Rückkehr in die erste Liga geschafft.