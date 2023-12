Die beeindruckende Siegesserie der Orlando Magic mit den Brüdern Franz und Moritz Wagner in der NBA ist gerissen. Bei den Brooklyn Nets setzt es eine deutliche Pleite. Nationalmannschafts-Kollegen Daniel Theis feiert dagegen mit den Clippers einen dramatischen Sieg.

Beim letzten Schritt gestolpert: Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic in der NBA mal wieder ein Spiel verloren und damit den alleinigen Franchise-Rekord verpasst. Nach zuvor neun Siegen in Serie unterlag Orlando bei den Brooklyn Nets deutlich mit 101:129, das Team um die Wagners muss sich nun mit der geteilten Bestmarke zufriedengeben. Viermal gelangen Magic neun Siege in Serie, zuletzt in der Saison 2010/11. Und auch das große Team aus der Saison 1994/95 um Shaquille O'Neal und Penny Hardaway, damals Vizemeister, schaffte neun Siege in Serie - aber keinen zehnten.

Dieser geriet am Samstag bereits nach den ersten zwölf Minuten in einige Ferne, 22:43 lag Orlando zurück, vor allem Mikal Bridges bereitete Probleme. Der Forward kam letztlich auf 42 Punkte. Für Magic war Franz Wagner mit 20 Zählern gemeinsam mit Cole Anthony bester Werfer, auch Bruder Moritz überzeugte mit 18 Punkten. Am Ende stand dennoch die erste Niederlage seit dem 14. November - damals ebenfalls gegen die Nets. Mit der weiterhin starken Bilanz von 14 Siegen bei nur sechs Niederlagen liegt Orlando aber dennoch klar auf Playoff-Kurs. In der Eastern Conference ist das Team aus Florida Zweiter hinter den Boston Celtics.

Besser lief es für Daniel Theis und die Los Angeles Clippers. Gegen Ex-Champion Golden State Warriors führte das Team für lediglich 9 Sekunden - das genügte für den Sieg. 113:112 hieß es am Ende, Paul George verwandelt kurz vor Schluss einen Dreier zur ersten und entscheidenden Führung der Clippers. Mit ablaufender Uhr vergab Draymond Green bei den Warriors noch einen Drei-Punkte-Wurf zum möglichen Sieg. Theis kam wieder von der Bank und hatte mit 12 Punkten und 4 Rebounds seinen Anteil am Sieg.

Ohne den weiter verletzten Maximilian Kleber kassierten die Dallas Mavericks eine bittere Heimniederlage. Die Texaner verloren gegen die Oklahoma City Thunder mit 120:126. Dabei gab Dallas ein Monster-Comeback noch leichtfertig wieder aus der Hand. Im letzten Viertel drehten die Mavericks mit einem zwischenzeitlichen 30:0-Lauf einen 87:111-Rückstand in eine vorübergehende Sechs-Punkte-Führung, konnten diese aber nicht halten. Superstar Luka Doncic lieferte mit 36 Punkten und 18 Assists trotzdem eine starke Vorstellung ab.