(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

In Indiana spielt Theis keine Rolle.

Im Sommer ist Daniel Theis einer der Garanten des deutschen WM-Titels, zurück in der NBA ist er bei den Indiana Pacers außen vor. Jetzt scheint sich dem Center ein Ausweg zu eröffnen: Die Pacers bereiten eine Vertragsauflösung vor. Ein neues Team steht anscheinend auch schon fest.

Los Angeles statt Indiana: Basketball-Weltmeister Daniel Theis steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel innerhalb der NBA. Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, wird der Center seinen Vertrag bei den Pacers auflösen und anschließend bei den Clippers unterschreiben.

Im Rahmen eines Spielertauschs war Theis im vergangenen Sommer von den Boston Celtics nach Indiana geschickt worden, auch aufgrund einer Knie-Operation im November 2022 hatte er dort nicht Fuß fassen können. Nach seiner Rückkehr im Februar dieses Jahres bestritt er in der abgelaufenen NBA-Saison lediglich sieben Partien.

Auch in der laufenden Spielzeit änderte sich das Bild nicht, Theis kam einzig gegen die Milwaukee Bucks (126:124) zum Einsatz, dabei stand er acht Minuten auf dem Feld. Beim Sieg am Dienstag bei den Philadelphia 76ers (132:126) hatte der 31-Jährige "aus persönlichen Gründen" gefehlt, obwohl er mit dem Team zum Auswärtsspiel angereist war. Im Sommer war der Center noch einer der Garanten des WM-Titels in Asien.

Ein möglicher Wechsel ergibt nicht nur für den deutschen Nationalspieler, sondern auch für die beiden Vereine durchaus Sinn: Denn während Indiana im Zuge seines "Rebuilds" vermehrt auf junge Spieler setzt, suchen die Clippers einen Ersatz für ihren verletzten Backup-Center Mason Plumlee.

Sollte Theis künftig für die Clippers auflaufen, müsste er jedoch ein deutliches niedrigeres Gehalt hinnehmen: Der Center verdient bei den Pacers in der aktuellen Saison 9,1 Millionen Dollar (rund 8,4 Millionen Euro), zudem gibt es eine Vereinsoption für ein weiteres Jahr, die ihm zusätzliche 9,5 Millionen Dollar einbringen würden. In Los Angeles könnte Theis allerdings nur zum Minimum-Gehalt unterschreiben - dieses beträgt immerhin noch gut zwei Millionen US-Dollar.