Nachdem der Russe Daniil Medwedew den deutschen Qualifikanten Dominik Koepfer bei den US Open niedergerungen hat, lässt er den Schweizer Stan Wawrinka mühelos abblitzen. Ebenfalls problemlos zieht Serena Williams ins Halbfinale ein - und macht die 100 voll.

Tennis-Superstar Serena Williams hat bei den US Open ohne Mühe das Halbfinale erreicht. Die 37 Jahre alte Amerikanerin gewann in New York leicht und locker gegen Wang Qiang aus China mit 6:1, 6:0. Für Williams war es der 100. Sieg beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison. Nur ihre Landsfrau Chris Evert hat in Flushing Meadows mehr Partien gewonnen (101). Williams, die in New York ihren 24. Grand-Slam-Titel anstrebt, benötigte gerade einmal 44 Minuten für ihren Erfolg. Im Kampf um den Finaleinzug trifft sie nun am Donnerstag auf die Ukrainerin Jelina Switolina.

Williams hatte im Arthur Ashe Stadium von Beginn an keine Mühe. Wang Qiang, die in der Runde zuvor noch die Weltranglisten-Zweite Ashleigh Barty ausgeschaltet hatte, war mit der Aufgabe gegen die Amerikanerin völlig überfordert. Nach 23 Minuten ging der erste Satz an Williams, die auch danach unerbittlich blieb und ihrer bemitleidenswerten Gegnerin nicht den Hauch einer Chance ließ. Williams schlug 25 Winner, die Chinesin keinen einzigen. Mit dem ersten Matchball setzte Williams der einseitigen Partie ein Ende.

Medwedew bärenstark

Medwedew steht im US Open-Halbfinale. (Foto: picture alliance/dpa)

Auch der Russe Daniil Medwedew erreichte das Halbfinale. Der 23-Jährige setzte sich am Dienstag in New York gegen den Schweizer Stan Wawrinka mit 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 durch und ist beim letzten Grand Slam der Saison der jüngste Halbfinal-Teilnehmer seit Novak Djokovic vor neun Jahren.

Medwedew, der im Achtelfinale den Deutschen Dominik Koepfer ausgeschaltet hatte, verwandelte nach 2:34 Stunden seinen ersten Matchball. Er trifft jetzt auf den Schweizer Roger Federer oder Grigor Dimitrow aus Bulgarien.