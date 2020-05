Sind Sie bereit für die Bundesliga? Das ist noch die einfachste Frage, die wir Ihnen hier stellen. Ein letztes Mal stellen Collinas Erben Ihr Fachwissen auf den Prüfstand. Holen Sie sich jetzt ihr Bundesliga-Prüfsiegel!

Inzwischen ist klar: Am 16. Mai rollt der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder. Es ist ein wackliges Konstrukt, das enorm kleinteilige, aber deshalb hochgelobte Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) lebt von viel individueller Verantwortung, Zuverlässigkeit und ständiger Aufmerksamkeit aller Beteiligten. Um maximales Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Restart-Konzepts zu haben, müssten also am besten alle Beteiligten Schiedsrichter sein. Für die ist der geforderte Dreiklang ständiger Arbeitsalltag. Und dann müssen sie auch noch drauf aufpassen, was passiert, wenn für die Spieler die geltenden Abstandsregeln fallen. Nur gut, dass die Referees ganz sicher wissen werden, was zu tun ist. Sie auch? Testen Sie es jetzt!