Erst rutscht er aus und verletzt sich das Knie, dann steht Alexander Zverev kurz vor dem Wimbledon-Aus. Doch das deutsche Tennisass kommt gegen Felix Auger-Aliassime zurück und gleicht einen 0:2-Satzrückstand aus. Am Ende reicht der große Kampf nicht, der Kanadier zieht ins Viertelfinale ein.

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev ist in Wimbledon im Achtelfinale gescheitert. Der an Position vier gesetzte Hamburger verlor gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime (Nr. 16) ein Match der vielen Wendungen mit 4:6, 6:7 (6:8), 6:3, 6:3, 4:6 und verpasste sein erstes Viertelfinale in London.

Damit vergab der Hamburger die Chance, als erst dritter Deutscher nach Boris Becker und Michael Stich bei jedem der vier Grand-Slam-Turniere die Runde der letzten Acht zu erreichen. Kurz zuvor war Angelique Kerber durch ein 6:4, 6:4 gegen US-Nachwuchshoffnung Cori Gauff ins Viertelfinale eingezogen.

Schrecksekunde und Regenpause

Zverev ging mit der makellosen Bilanz von drei Siegen ohne Satzverlust aus drei Begegnungen ins Duell mit Auger-Aliassime. So klar waren die Kräfteverhältnisse auf dem Court No. 1 aber bei Weitem nicht. War Zverevs Aufschlag in den vorherigen Runden eine sichere Bank, wackelte er diesmal extrem. Alleine zwölf Doppelfehler servierte er in den ersten beiden Sätzen - auch deshalb gab er jeweils einen 4:2-Vorsprung gegen den nahezu fehlerlosen Kanadier aus der Hand.

Zu Beginn des dritten Satzes sorgte der Deutsche dann auch noch für eine Schrecksekunde. Bei einem Ausfallschritt überstreckte sein rechtes Knie, Zverev krümmte sich am Boden vor Schmerzen. Doch er spielte weiter - und auf einmal deutlich griffiger und konzentrierter. Mit einem lauten Jubelschrei feierte er das Break zum erneuten 4:2, diesmal machte er es besser und brachte den Satz nach Hause.

Auger-Aliassime wirkte beeindruckt. Auf einmal lief Zverevs Aufschlag flüssig, er agierte viel selbstbewusster, mit dem Momentum auf seiner Seite ging er in den Entscheidungssatz - und verfiel in alte Muster. Mit drei Doppelfehlern schenkte er seinem Gegenüber das Break, ehe wegen Regens das Dach geschlossen werden musste. Und das Match hatte weitere Wendungen parat, Zverevs nächster Aufschlagverlust zum 3:4 brachte aber die Vorentscheidung.

Djokovic und Federer souverän

Dagegen hat Topfavorit Novak Djokovic bei seinem Angriff auf den dritten Wimbledonsieg in Serie ohne größere Probleme das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglistenerste aus Serbien, der in diesem Jahr schon die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris gewonnen hat, besiegte den chilenischen Sandplatzspezialisten Cristian Garin mit 6:2, 6:4, 6:2. In seinem 50. Viertelfinale auf Major-Ebene trifft Djokovic auf Marton Fucsovics aus Ungarn, der den Russen Andrej Rublew bezwang.

In Wimbledon peilt der Tour-Dominator seinen sechsten Titel an. Es wäre sein 20. bei einem Grand-Slam-Turnier, damit würde er mit den gemeinsam führenden Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) gleichziehen. Nadal ist in Wimbledon nicht dabei, Rekordsieger Federer (acht Titel) meisterte hingegen sein Achtelfinale ebenfalls souverän mit 7:5, 6:4, 6:2 gegen den Italiener Lorenzo Sonego.

Der 39 Jahre alte Schweizer ist der älteste Spieler, der in der Ära des Profitennis (seit 1968) das Viertelfinale in Wimbledon erreichte. In London steht er zum 18. Mal unter den letzten Acht, zum 58. Mal insgesamt bei Grand Slams. Nächster Gegner Federers ist der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew (Russland) oder Hubert Hurkacz (Polen), wegen Regens wird deren Achtelfinale erst am Dienstag fortgesetzt. Medwedew führt dabei mit 2:1 Sätzen.