Valtteri Bottas ist viele Jahre der Wingman von Lewis Hamilton, der in dieser Zeit zum Rekord-Weltmeister in der Formel 1 wird. Für Bottas dagegen sind die gemeinsamen Jahre bei Mercedes offenbar hart. Der zweimalige Vizeweltmeister schickt kleine Spitzen an sein ehemaliges Team.

Valtteri Bottas hat sich nach seinem Wechsel innerhalb der Formel 1 zu Alfa Romeo kritisch zu seiner Zeit bei Mercedes geäußert. Auch Ex-Teamkollege Lewis Hamilton kassierte die eine oder andere Spitze. Fünf Jahre fuhr Valtteri Bottas in der Formel 1 im Mercedes an der Seite von Lewis Hamilton, der in dieser Zeit viermal die Fahrer-WM gewann und inzwischen in Sachen Weltmeistertitel auf einer Stufe mit Michael Schumacher steht.

Für ihn sei die Zeit im Silberpfeil "sehr anstrengend" gewesen, gab Bottas nun im Podcast "Talking about me" des finnischen Journalisten Oskari Saari zu. Der 32 Jahre alte Vize-Weltmeister von 2019 und 2020 haderte besonders mit dem großen Druck und den riesigen Erwartungen bei Mercedes. "Wenn man das Gefühl hat, ein Messer an der Kehle zu haben, geht es dem Kopf nicht besonders gut", klagte Bottas.

Bei seinem Wechsel von Williams zu Mercedes hatte der zehnmalige Grand-Prix-Sieger Nico Rosberg beerbt. Der Wiesbadener war als amtierender Weltmeister zurückgetreten - nach einem brutalen WM-Duell mit Hamilton. "Ich erinnere mich, dass Lewis und Nico sehr hart miteinander stritten und es sogar ein bisschen politisch wurde", blickt Bottas zurück. Rosbergs Entscheidung irritierte den neuen Mercedes-Fahrer damals zunächst. "Aber jetzt kann ich mich mit ihm identifizieren. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass das nicht einfach ist", ergänzte Bottas.

Seine Sorgen verarbeitete der Formel-1-Routinier manchmal mit Saunagängen - und Alkohol. "Die Sauna ist für mich ein heiliger Ort. Es passieren komische Dinge, und ja, manchmal wird Alkohol verwendet. Nicht so sehr, um den Druck loszuwerden, sondern um den Kopf freizubekommen und sich für das nächste Rennwochenende zu entspannen. Manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht."

Bei seinem neuen Team geht es Bottas laut eigener Aussage nun besser. "Ich kann sagen, dass ich viel mehr gelacht und gelächelt habe, seit ich bei Alfa unterschrieben habe", sagte der Finne. Bottas kündigte an, seinen Teamkollegen Guanyu Zhou, den ersten Formel-1-Fahrer aus China, zu "unterstützen, wo es nur geht". In diesem Zusammenhang setzt der ehemalige Mercedes-Star auch eine Spitze gegen Hamilton und sagte: "Man kann nur als Team sehr gut funktionieren."