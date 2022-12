Der "mysteriöse Milliardär" will in die Formel 1

Calvin Lo plant neues Team Der "mysteriöse Milliardär" will in die Formel 1

Gibt es in der Formel 1 demnächst einen neuen Rennstall? Nachdem zuletzt Gerüchte über einen möglichen Einstieg des Hongkonger Milliardärs Calvin Lo aufgekommen waren, hat der 45-Jährige sein grundsätzliches Interesse am Einstieg in die Königsklasse nun bestätigt.

Ein Bericht der englischen Zeitung "Mirror" sorgt für Aufsehen. Der Hongkonger Milliardär Calvin Lo plant der Zeitung zufolge ein Engagement in der Königsklasse des Motorsports. Der 45 Jahre alte Lo ist Geschäftsführer des größten Lebensversicherungsunternehmens der Welt und verfügt über ein privates Vermögen rund 1,64 Milliarden Euro. Nun hat er der Zeitung "Daily Star" bestätigt, dass sein Team derzeit tatsächlich ein mögliches Engagement durchdenkt und dafür "die Zahlen durchrechnet".

"Wir prüfen noch, in welcher Funktion ich in der Formel 1 tätig sein könnte", sagte Lo, der als großer Fan von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher. gilt. "Ich bin nicht klug genug, um das Team zu leiten", sagte er der britischen Zeitung: "Wie auch immer meine Beteiligung aussehen würde, sie wäre finanzieller Natur." In den vergangenen Jahren sei er "von vielen Akteuren aus der Formel 1" angesprochen worden, "von Teams bis hin zu sehr ambitionierten potenziellen Teambesitzern oder Investoren", verriet Lo.

"Wir haben uns ein aktuelles Team angeschaut, und so entstand die Idee, ein neues Team zu gründen", sagte der Milliardär aus. Aktuell würde es "viele Möglichkeiten" geben. "Ich glaube, dass wir in eine neue Ära mit einem jüngeren Publikum und einer jüngeren Fangemeinde eintreten. Die Zugänglichkeit scheint einfacher zu sein als früher", sagte Lo zur Entwicklung der Formel 1. Laut dem Investor boomt die Motorsport-Königsklasse nicht nur in den USA. In Asien würde es ebenfalls großes Interesse geben. "Ich glaube nicht, dass es ein asiatisches Team per se braucht, aber vielleicht einen asiatischen Einfluss im Sinne von Fahrern, Designern, Strategen."

Über den Versicherungsmogul ist nicht allzu viel bekannt, in den Medien wird er häufig als "der mysteriöse Hongkonger Milliardär" betitelt. In diesem Jahr besuchte er den Großen Preis von Singapur. Er war außerdem schon VIP-Gast bei zahlreichen anderen Rennen. Der in Kanada geborene Lo könnte mit seinem Großprojekt, sollte es erfolgreich sein, wohl frühestens ab 2026 in der Formel 1 an den Start gehen. In diesem Jahr könnte die FIA neue angemeldete Teams in der prestigeträchtigsten Motorsportserie der Welt zulassen.

Der Motorsport-Fan hoffe auf ein zeitnahes Engagement in der Formel 1. "Wir wären sehr glücklich, wenn wir dabei sein könnten, in welcher Funktion auch immer. Mit einem aktuellen Team wäre das schneller. Realistisch gesehen wäre es 2026, um das Auto [mit einem neuen Team] an den Start zu bringen. Das ist eine kurze Zeitspanne, ein sehr enger Zeitrahmen", erklärte Lo.