Zwei Jahre lang fährt Mercedes in schwarzer Lackierung. Ein Wunsch von Lewis Hamilton, der auf den Kampf gegen Rassismus aufmerksam machen will. Auch wenn dieser Kampf andauert, kehrt der Formel-1-Rennstall nun zur Traditionsfarbe zurück. Über Hamiltons Zukunft soll das nichts aussagen.

Mercedes bald wieder in Silber: Zwei Jahre lang fuhr der Formel-1-Rennstall in ungewohnt schwarzer Lackierung. In der kommenden Saison kehrt das Team von Vize-Weltmeister Lewis Hamilton nach Informationen von RTL/ntv zur alten Traditionsfarbe zurück. Der Wechsel auf Schwarz ging 2020 auf eine Initiative von Lewis Hamilton zurück und sollte auf den Kampf gegen Rassismus und für mehr Diversität aufmerksam machen.

Der Mythos der Silberpfeile hatte 1934 mit dem Modell W 25 begonnen. 2020 und 2021 allerdings zeigte sich der Konstrukteurs-Weltmeister in einem neuen Gewand. Nun geht es zurück zu den alten Wurzeln. Überraschend ist der erneute Wechsel nicht: Schon 2020 hatte Teamchef Toto Wolff angekündigt, dass der Farbwechsel wohl auf zwei Jahre ausgelegt sei. In Interviews hatte auch Hamilton klargemacht, dass die Farbe seines Renners für ihn keine Priorität habe.

"Es ändert nichts an den Veränderungen, die wir intern vornehmen", sagte Hamilton im vergangenen Jahr. "Wir haben ein gutes Programm, deshalb macht [die Lackierung] keinen Unterschied." Bei seiner letzten Vertragsverlängerung hatten der Brite und Mercedes eine gemeinsame Stiftung gegründet. Sie soll für mehr Vielfalt und Inklusion im Motorsport sorgen.

Ob Hamilton allerdings auch selbst in den Silberpfeil zurückkehrt, wird derzeit heftig diskutiert. Seit dem kontroversen Saisonfinale von Abu Dhabi hat sich der entthronte Champion nicht mehr offiziell geäußert, räumte stattdessen sein Insta-Profil aus. Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone schwadronierte vom Rücktritt. Hamilton-Bruder Nicolas beschwichtigte zuletzt aber: "Lewis braucht nur eine Social-Media-Pause." Wenn er recht behält, sehen wir Hamilton also 2022 wieder im Silberpfeil. Fünf Titel (2014, 2015, 2017 - 2019) holte er im Mercedes im Traditions-Look.