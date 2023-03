Für Ferrari verläuft der Saisonstart der Formel 1 in Bahrain katastrophal. Die Titel-Ambitionen scheinen auch dieses Jahr wieder zu hoch gegriffen. Das hat nun Folgen, der Chefentwickler des Fahrzeug-Konzepts verlässt den italienischen Rennstall. Einen Interessenten gibt es bereits für ihn.

Beim Saisonauftakt der Formel 1 erlebte Ferrari ein Debakel. Carlos Sainz musste sich mit Platz vier begnügen, Charles Leclerc konnte den Saisonauftakt in Bahrain gar nicht beenden: Das erste Grand-Prix-Wochenende im Wüstenstaat sorgte bei Ferrari für große Ernüchterung. Mit Titel-Ambitionen war das Team aus Maranello in das neue Jahr gestartet, doch diese scheinen bereits jetzt meilenweit entfernt. Hinter den großen Erwartungen blieb die Scuderia in Bahrain einmal mehr weit zurück.

Und es folgt schon die nächste Katastrophe: Laut "Gazzetta dello Sport" wird der Chef-Entwickler des Fahrzeug-Konzepts, David Sanchez, die Scuderia nämlich umgehend verlassen. Der Franzose arbeitete seit zwei Jahren in dieser Position, zuvor leitete er bereits die Aerodynamik-Abteilung des Traditionsrennstalls.

Sollten sich die Berichte der italienischen Sportzeitung bewahrheiten, ginge damit eine zehnjährige Ära zu Ende. Im Oktober 2012 kam Sanchez von McLaren in das Technik-Team von Ferrari und zählte unter dem ehemaligen Boss Mattia Binotto zu einem der wichtigsten Mitglieder im Team. Die Trennung hat Sanchez den Berichten zufolge selbst gefordert.

Sperrfrist, aber bereits Gerüchte

Für den Ingenieur steht somit vorerst eine Pause von der Motorsport-Königsklasse an. Laut "Sky Italia" besteht für Sanchez eine im Vertrag verankerte Sperrfrist. Erst nach Ablauf dieser darf er sich einem neuen Team anschließen, um technische Details nicht weitergeben zu können.

Gerüchte um seinen neuen Arbeitgeber gibt es bereits. Der italienische Pay-TV-Sender berichtet, dass Sanchez fortan für McLaren arbeiten wird. Das britische Team kämpfte zuletzt ebenfalls mit Problemen und konnte seine angepeilte Position als viertbestes Team der Formel 1 nicht untermauern. Offenbar soll nun Sanchez die Verbesserung des neuen Boliden vorantreiben.