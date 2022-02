Als ältester Fahrer der Formel 1 setzt Fernando Alonso auf die Regel-Reform. Diese Saison könnten auch die kleineren Teams gewinnen. Er selbst möchte wieder auf dem Podium stehen - und wünscht es auch Mick Schumacher. Allein schon gegen ihn zu fahren, sei "ein Privileg", schwärmt der Spanier.

Gekommen fürs "Aufwärmen", geblieben für Siege: Fernando Alonso will auch 2023 in der Formel 1 Gas geben. Nach seiner Comeback-Saison nach gut zwei Jahren Formel-1-Pause habe er neue Ziele - und sieht neue Chancen, sagt er im Interview mit RTL/ntv. 2022 biete sich aufgrund der umfassenden Regel-Reform sowie des Budgetdeckels, der die zehn Teams dazu verpflichtet, "das gleiche Geld auszugeben" eine "wirkliche Chance", so der 40-jährige Spanier.

Mit den neuen Regeln verfolgt die Formel 1 das Ziel, die Abstände zwischen den Teams zu verringern. Außerdem soll Überholen dank schlichterer Aerodynamik einfacher werden, der Rennsonntag so mehr Action bieten. Profitieren können damit alle kleineren, neben Alonsos Rennstall Alpine auch Haas, für den Mick Schumacher fährt.

Der 22-Jährige hat ein schwieriges erstes Jahr hinter sich. Im unterlegenen Haas fuhr er dem Feld so gut wie immer chancenlos hinterher. Nur seinen Teamkollegen Nikita Mazepin hatte er regelmäßig im Griff. Mit dem neuen VF-22 soll nun der Angriff des US-Teams erfolgen. "Dieses Jahr wird alles neu sein, der Haas könnte konkurrenzfähig sein", sagt auch Alonso bei RTL/ntv. "Wenn das der Fall ist, wird Mick sicher mehr von dem zeigen, was er drauf hat."

"Tolle Zukunft"

Am Talent und den Fähigkeiten von Mick Schumacher wird es nicht scheitern, da ist sich Alonso sicher. Er prophezeit Schumacher eine "tolle Zukunft." Und, wie er betont, "das nicht, weil der Name Schumacher auf seinem Helm steht, sondern weil er in verschiedenen Klassen gezeigt hat, dass er das Talent, das natürliche Talent hat." Zuletzt hatte Schumacher 2020 den Formel 2-Titel gewonnen, anschließend stieg er in die Königsklasse auf.

Wieder gegen einen Schumacher zu fahren, sei "ein Privileg", so der Spanier. Der Respekt für den Haas-Piloten ist immens. "Ich hatte die Gelegenheit, gegen Michael zu fahren über viele Jahre und ich mag Mick wirklich. Er ist ein sehr talentierter Fahrer, ich mag ihn vor allem als Mensch."

Auch wenn die sportliche Realität derzeit noch anders aussieht: Viele Fans träumen davon, dass Schumacher den Sprung aufs F1-Podest schafft. Gänsehaut wäre garantiert - auch beim nun ältesten Fahrer im Formel-1-Feld. "Das wäre ganz besonders für den gesamten Sport", so Alonso. "Wieder einen Schumacher auf dem Podest zu sehen oder gar ein Rennen gewinnen, um die WM kämpfen. Das wäre eine riesige Sache und eine sehr schöne Geschichte für die Formel 1. Ich hoffe, er schafft das bald. Für den Sport wäre es nur gut.