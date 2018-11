Sport

Nach Schubserei in Garage: Formel-1-Kommissare bestrafen Verstappen

Max Verstappen ist nach einem wilden Manöver von Esteban Ocon außer sich vor Wut. Statt eines Sieges gibt's "nur" Platz zwei beim Formel-1-Rennen in Brasilien. Der anschließende Streit eskaliert, die Strafe der Rennkommissare fällt indes eher milde aus.

Nach einer Schubserei in der Garage nach dem Grand Prix von Brasilien in Interlagos sind Max Verstappen und Esteban Ocon von den Formel-1-Rennkommissaren vorgeladen worden. Der niederländische Red-Bull-Pilot und der junge Franzose vom Team Force India waren beim vorletzten Rennen in dieser Saison am Sonntag in der Boxengasse aneinandergeraten.

"Er hat mich beim Wiegen rumgeschubst", schilderte der 22 Jahre alte Ocon. Bilder des französischen Senders Canal+ zeigten Handgreiflichkeiten, die von Verstappen ausgingen. Der Grund für die offensichtliche Wut des Niederländers: Ein haarsträubendes Manöver des Franzosen hatte den in Führung liegenden Verstappen beim vorletzten Saisonrennen um den greifbaren Sieg gebracht. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Von so einem Idioten rausgenommen zu werden, da fehlen mir die Worte", schimpfte der Niederländer. "Ich hoffe, er läuft mir im Fahrerlager nicht über den Weg", meinte er. Sie begegneten sich indes aber ganz schnell.

Die Rennkommissare sahen es schließlich als erwiesen an, dass Verstappen seinen Rivalen nach einem Wortwechsel mehrmals kräftig gestoßen und auch auf der Brust getroffen habe. Der Niederländer soll nun auf Geheiß der FIA innerhalb von sechs Monaten nach dem Vorfall zwei Tage Dienst an der Öffentlichkeit leisten, manche nennen es Sozialstunden. Verstappen wurde am Ende Zweiter hinter Weltmeister Lewis Hamilton. Der dritte Platz ging an Kimi Räikkönen im Ferrari. Sein deutscher Teamkollege Sebastian Vettel wurde Sechster.

Nico Hülkenberg schied aus. Er musste seinen Renault in der 34. Runde wegen überhöhter Motortemperatur in der Box abstellen. Durch den Sieg von Hamilton und den fünften Platz von Valtteri Bottas sicherte sich das Mercedes-Team zum fünften Mal in Serie die Konstrukteurs-WM. Damit liegt der Rennstall nur noch einen WM-Sieg hinter der Bestmarke von Ferrari. Die Scuderia hatte von 1999 bis 2004 sechs Titel geholt und hält den Rekord für die längste Serie.

