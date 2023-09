Beim Großen Preis von Italien fährt Carlos Sainz erstmals in dieser Saison aufs Formel-1-Podium. Kurz nach dem Rennen aber wird der Ferrari-Pilot in Mailand überfallen. Drei Männer stehlen ihm eine Luxusuhr, der Spanier macht sich sofort auf die Verfolgung. Mit Erfolg.

Am Sonntagnachmittag war Carlos Sainz der Held der Massen, nachdem er die euphorischen Ferrari-Fans beim Großen Preis von Italien in Monza mit dem dritten Platz beglückt hatte. Am Sonntagabend war der spanische Formel-1-Fahrer plötzlich Mittelpunkt einer Kriminalgeschichte in Mailand - mit glücklichem Ausgang, zumindest für ihn selbst. Denn der 29-Jährige erhielt die Luxusuhr zurück, die ihm kurz zuvor auf offener Straße gestohlen worden war. Auch, weil Sainz selbst zur Aufklärung der Situation beitrug.

Folgendes hatte sich ereignet: Sainz war laut Polizeiangaben beim Verlassen seines Hotels in der norditalienischen Großstadt von drei Männern im Alter von 18 bis 20 Jahren in ein Gespräch verwickelt worden. Einem von ihnen sei es dabei gelungen, Sainz die Luxusuhr zu entreißen und zu fliehen. Dabei handelte es sich italienischen Medienberichten zufolge um ein Exemplar der Luxusmarke Richard Mille im Wert von 300.000 Euro. Richard Mille ist Sponsor des Ferrari-Rennstalls.

Die Flucht allerdings verlief erfolglos, alle drei Männer konnten gestellt werden. Zwei mithilfe von Passanten, einer sogar von Sainz persönlich. Das Trio wurde daraufhin festgenommen und in eine Polizeistation verbracht, während der Formel-1-Star seine Uhr zurückerhielt. Videos in den sozialen Medien zeigen Sainz im Gespräch mit der Polizei, der Spanier trägt darin noch seine Ferrari-Kleidung.

Wenige Stunden zuvor war Sainz beim Grand Prix in Monza von der Pole Position ins Rennen gegangen, hatte sich jedoch dem übermächtigen Red-Bull-Duo Max Verstappen und Sergio Perez geschlagen geben müssen. In einem engen Zweikampf mit Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc rettete sich der Spanier mit weniger als 0,2 Sekunden Vorsprung als Dritter ins Ziel und beschenkte so die zahlreichen Ferrari-Fans beim Heimrennen der Scuderia immerhin mit einem Platz auf dem Podest. Es war sein erster in dieser Saison.

Auch Leclerc ist bereits Opfer eines Uhren-Diebstahls geworden. Bei einem Aufenthalt in der toskanischen Küstenstadt Viareggio war der Monegasse im April 2022 laut Medienberichten in einer dunklen Gasse von mehreren Personen um Autogramme gebeten worden. Dies stellte sich jedoch als Vorwand heraus, um Leclerc eine ebenfalls sehr teure Uhr abzunehmen. Im Frühjahr 2023 vermeldete die italienische Polizei vier Festnahmen, denen darüber hinaus eine Vielzahl ähnlich gelagerter Delikte vorgeworfen wird.