Ferraris 1000. Formel-1-Rennen wird für die Italiener zum Heimspiel: Auf der Suche nach Rennstrecken für ihren Notkalender wird die Königsklasse in Italien fündig. Gemeinsam mit dem Großen Preis von Russland stehen damit zehn Termine fest - doch das reicht noch nicht.

Die Formel 1 erweitert ihren provisorischen Rennkalender um zwei weitere Termine: den Großen Preis der Toskana in Mugello und den Großen Preis von Russland in Sotschi. Am 13. September gastiert die Königsklasse erstmals in ihrer 70-jährigen Geschichte im italienischen Mugello, der russische Grand Prix findet wie vor der Corona-Krise geplant am 27. September statt. Damit stehen nun insgesamt zehn Rennen fest im Kalender, mindestens 15 sollen es bis zum Jahresende werden. Die sind notwendig, um eine Reduzierung der TV-Einnahmen abzuwenden.

In Mugello drehten kurz vor dem Saisonstart in Österreich jüngst Sebastian Vettel und Charles Leclerc ihre ersten Runden seit der Absage des eigentlichen Auftakts im März in Australien. Die Ferrari-Piloten schwärmten anschließend von der schnellen Strecke, auf der sonst jährlich die Motorrad-Weltmeisterschaft zu Gast ist. "Spektakulär" nannte Leclerc laut formula1.com die Erfahrung, Vettel ergänzte: "Meiner Meinung nach verdient Mugello ein Formel-1-Rennen." Nun trägt die Formel 1 dort also tatsächlich erstmals einen WM-Lauf aus, und für Ferrari dürfte es ein ganz besonderer werden. Denn die Scuderia ist Eigentümer des Kurses, außerdem wird es das 1000. Rennen für den italienischen Traditionsrennstall.

Drei Wochenenden, drei Rennen

"Ich kann es nicht abwarten, dass dieser Traum wahr wird", wird Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zitiert. Die Rennstrecke liegt nur knapp 120 Kilometer entfernt vom Hauptquartier der Roten in Maranello und ist mit 5,2 Kilometern Länge ähnlich lang wie die Kurse in Sakhir/Bahrain, Austin/USA und Shanghai/China. Mugello wird der vierte italienische Austragungsort eines WM-Laufes nach Monza, Imola (meist als Großer Preis von San Marino) und dem Straßenkurs von Pescara, der in der Saison 1957 zum ersten und einzigen Mal befahren wurde.

Für Teams und Fahrer erhöht sich damit der Stress - denn durch den Termin am 13. September ist die Formel 1 drei Wochen nacheinander im Einsatz. Erst am 30. August in Spa zum Großen Preis von Belgien, dann am 6. September in Monza zum Großen Preis von Italien und schließlich in Mugello. Dann folgt eine Woche Pause, bevor es am 27. September in Sotschi mit dem Großen Preis von Russland weitergeht. Auch ein Deutschland-Rennen in Hockenheim war immer wieder Teil der Überlegungen, konkret ergeben hat sich daraus aber noch nichts.

"Wir freuen uns, Mugello und Sotschi als Teil unseres Rennkalenders bekannt geben zu können", zitiert die offizielle Mitteilung der Rennserie den Formel-1-Chef Chase Carey: "Wir sind zuversichtlich, unsere Pläne für das Jahr 2020 umsetzen zu können."