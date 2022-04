Die Bilder des heftigen Crashs von Mick Schumacher lassen nichts Gutes erwarten. Glücklicherweise bleibt der 23-jährige Haas-Pilot unverletzt, doch sein Bolide ist Schrott. Ein Neubau kostet bis zu einer Million Dollar, schätzte Teamchef Günther Steiner. Dafür darf der Rennstall den Budgetdeckel lüften.

Bis zu einer Million Dollar kostet der Neuaufbau von Mick Schumachers Formel-1-Boliden. Das schätzte Haas-Teamchef Günther Steiner nach dem heftigen Crash in Saudi-Arabien. Ganz schön teurer Schrott, den der 23-Jährige da produziert hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Rennställe den Budgetdeckel beachten müssen. Aber der wird für Haas nun angepasst.

Das sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Man kann sagen, dass ein Crash wie der von Mick in die Kategorie 'großer Unfall' fällt und es gibt eine Erlaubnis, dass der Budgetdeckel für einen angepasst wird, wenn man ein neues Chassis bauen muss", zitiert das Portal GPFans.com den Chef der Silberpfeile. Somit dürfte Haas also mehr als die geregelten 140 Millionen Dollar pro Saison ausgeben.

Schumacher war im Qualifying zum Grand Prix von Saudi-Arabien auf dem Stadtkurs von Dschidda mit rund 250 Kilometern pro Stunde in die Streckenbegrenzung gekracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt, war zu einem Sicherheitscheck in ein Krankenhaus geflogen worden, konnte dieses aber schon am selben Abend wieder verlassen. "Ich bin komplett fit", sagte Schumacher anschließend.

Sein Haas-Bolide war nach dem Crash dagegen nur noch Schrott, der beim Abtransport in mehrere Teile zerbrach. Steiner versicherte nach dem Crash zwar, Haas habe eine "Vorsorge" für Unfallkosten. Dennoch dürfte der US-Rennstall über eine Anpassung des Budgetdeckels froh sein, sollte Haas für Schumacher tatsächlich ein neues Chassis bauen müssen.

Am kommenden Wochenende steht bereits der dritte Saisonlauf an. In Melbourne startet das 1. Freie Training am Freitag um 5 Uhr MEZ. Auch für das Rennen müssen europäische Fans besonders früh aufstehen, der Start ist am Sonntag um 7 Uhr MEZ (alles im ntv.de-Liveticker).