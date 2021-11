Es ist verdammt eng geworden um den WM-Titel in der Formel 1. Im Jahr 1994 kommt alles auf das Finale an, den ultimativen Showdown. Michael Schumacher oder Damon Hill? Es ist auf der Rennstrecke von Adelaide der Deutsche, der zum ersten Mal triumphiert. Nach langem Hoffen und Zählen.

Michael Schumacher klammerte sich hilflos an einen Sicherheitszaun, starrte auf die Rennstrecke - und fing an zu zählen. All die anderen fuhren "einmal, zweimal und schließlich ein drittes Mal an dieser Stelle vorbei. Ich wartete auf Damon Hill, aber er kam nicht. Das waren die längsten drei Runden meines Lebens", sagte Schumacher einmal über die Momente des Hoffens, des Bangens, der Hilflosigkeit, der Erlösung.

Hinter dem Gitterzaun im australischen Adelaide wuchs bei "Schumi" nur langsam die Gewissheit, dass er an diesem 13. November 1994 als erster deutscher Formel-1-Weltmeister Geschichte geschrieben hatte. "Selbst, nachdem mir dann der Streckenposten ins Ohr geflüstert hatte, ich wäre jetzt Weltmeister - ich konnte es irgendwie noch nicht glauben", sagte der damals 25-Jährige. Und im mehr als 15.000 Kilometer entfernten Deutschland jubelte der kleine Sebastian Vettel vor dem Fernseher über den Triumph seines Idols.

In der Nacht von Adelaide fielen dann auch bei Schumacher alle Hemmungen. Mit einem schwarzen Cowboy-Hut auf dem Kopf, seinem bis zum Bauchnabel aufgeknöpften weißen Hemd, blauen Jeans und hellbraunen Cowboy-Stiefeln tanzte der neue Held der Nation bis 4.55 Uhr am nächsten Morgen. Beim Katerfrühstück gab es dann auch die Versöhnung mit dem geschlagenen Damon Hill. "Am Montagmorgen kam Damon Hill zu mir zum Frühstückstisch und hat mir gratuliert. Das ist der schönste Moment für mich gewesen", sagte Schumacher.

Denn das Finale einer denkwürdigen Saison, in der Schumacher zweimal disqualifiziert und sogar für zwei Rennen gesperrt worden war, in der sein Vorsprung auf Hill vor Australien auf einen Punkt (92:91) zusammengeschrumpft war, war genauso spektakulär wie umstritten. Dann der ultimative Showdown.

In der 36. Runde kam der in Führung liegende Schumacher von der Strecke ab, touchierte eine Mauer und schleuderte vor Hill wieder auf die Strecke. Der Engländer wollte in der folgenden Rechtskurve innen überholen, doch Schumacher machte dicht. Hills Williams hebelte beim Auffahren Schumachers Benetton aus, der auf zwei Rädern Richtung Reifenstapel schleuderte. Hill rette sich mit einem platten Vorderreifen in die Box, doch eine gebrochene Vorderradaufhängung beendete alle Titelträume. Und hinter einem Gitterzaun in Adelaide flüsterte ein Streckenposten Schumacher ins Ohr, dass er zum ersten Mal Weltmeister geworden war.